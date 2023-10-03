Кампания Владимира Путина по выборам на пятый президентский срок может пройти под лозунгами о «традиционных ценностях» и России как «отдельной цивилизации», о своём выдвижении Путин может объявить уже в начале ноября, а в регионах уже начали готовить списки его доверенных лиц. Об этом, ссылаясь на источники в администрации президента, пишут во вторник «Коммерсантъ» и РБК.

4 ноября в Москве на ВДНХ открывается выставка «Россия», на которой, по замыслу организаторов, будут представлены «достижения» всех регионов России, а также оккупированных территорий. Как пишет «Коммерсантъ», не исключено, что именно на этой выставке Путин объявит о своём выдвижении в президенты. Ранее о том же писало издание «Вёрстка». Источники подчёркивают, что окончательное решение пока не принято. Ранее Путин говорил, что выскажется о своих планах только после официального назначения выборов, а это произойдёт в середине декабря.

Принятые в 2020 году поправки к Конституции позволяют Путину, правящему страной с 2000 года, баллотироваться ещё на два шестилетних срока. Пока он прямо не объявлял, что будет переизбираться, но практически никто из собеседников СМИ во властных кругах в этом не сомневается.