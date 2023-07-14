Президент России Владимир Путин рассказал корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову, что во время встречи с 35 командирами частной военной компании «Вагнер», состоявшейся 29 июня в Кремле, он оценил их действия в ходе войны и при попытке мятежа, а также предложил им варианты дальнейшего прохождения службы.

По словам главы государства, ЧВК «Вагнер» юридически не существует. Он отметил, что в России нет закона о частных военных организациях. «Группа есть, но юридически не существует! — сказал президент РФ. — Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос».

По словам российского лидера, бойцы ЧВК «Вагнер» достойно воевали, но в результате оказались втянуты в события 24 июня. «С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и все», — сказал Путин.

Он также рассказал, что предложил всем командирам «Вагнера» собраться в одном месте и продолжить служить под руководством их командира с позывным Седой, под началом которого «музыканты» находились последние 16 месяцев. По словам Путина, в этом случае для них ничего бы не изменилось. Он отметил, что многие участники встречи в ответ кивали, но Евгений Пригожин, «который сидел впереди и не видел этого», заявил, выслушав речь президента, что «ребята не согласны с таким решением».

Президент России также рассказал о шутке, которую позволил себе во время встречи в Кремле с командирами ЧВК. «Ну вот, вы и в Кремле!» — мрачно пошутил в их адрес Путин, намекнув на события 24 июня.

Напомним, что 10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 29 июня Путин встречался в Кремле с руководством ЧВК «Вагнер». В мероприятии участвовали 35 человек, в том числе Пригожин. Песков рассказал, что глава государства выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудового применения.