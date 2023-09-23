Федеральная служба безопасности РФ расследует возможное участие высокопоставленных чиновников Росгвардии в мятеже Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» — об этом сообщает в своей сводке американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на близкий к силовикам анонимный русскоязычный Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

В публикации на этом канале утверждается, что ФСБ проводит расследование в отношении должностных лиц Росгвардии после того, как те якобы разрешили «вагнеровцам» спрятать «значительную часть» снарядов и техники на складах Росгвардии. Эта договоренность была достигнута после окончания мятежа, когда наемники ЧВК должны были быть разоружены.

«ВЧК ОГПУ» якобы «точно известно» о создании такого «схрона» в районе населенного пункта Казачий Стан, вблизи одного из росгвардейских полигонов. В тайник перебросили до четырех крупных контейнеров военного имущества, а схему со стороны Росгвардии курировал некий Роман, находящийся в звании генерала, говорится в публикации этого Telegram-канала. (DW)