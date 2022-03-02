Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил эвакуацию индийских граждан, которые в текущий момент находятся на территории Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Путин подчеркнул, что все необходимые указания даны и российские военные делают все возможное, чтобы обеспечить безопасный вывоз граждан Индии из зоны боевых действий и их возвращение на родину», — говорится в публикации.

Президент РФ подчеркнул, что российская сторона предпринимает меры по эвакуации индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту в Россию.