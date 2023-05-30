Российский президент Владимир Путин заявил, что власти Киева посредством утренней атаки нескольких беспилотников ВСУ на Московский регион пытаются спровоцировать Вооруженные силы России на аналогичные действия, сообщает Газета.Ру.

«Они провоцируют нас на зеркальные действия, посмотрим, что с этим делать», — сказал глава государства.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.

Отметим, что телеграм-каналы сообщили об атаке 25 дронов на центр Москвы и Московскую область — Рублевку, Одинцово.