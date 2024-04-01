Атака на здание иранского консульства в сирийской столице Дамаске противоречит всем международным обязательствам и конвенциям.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Ирана Xусейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Мигдадом.

По его словам, международному сообществу следует серьезно отреагировать на подобное.

В телефонном разговоре министр иностранных дел Сирии Фейсал Мигдад так же назвал произошедшее серьёзным нарушением Венской дипломатической конвенции.

Отметим, что сегодня около 17:00 по местному времени в результате ракетного удара израильских ВВС по району Меззе на западе сирийской столицы Дамаска, где расположены посольство и консульство Ирана, погибли, по меньшей мере, 7 человек. Консульство Ирана полностью разрушено в результате удара. Погибли высокопоставленный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР), командующий корпусом в Сирии и Ливане Мохаммед Реза Захеди и его заместитель Мухаммад Хаджи Рахими.