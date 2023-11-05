Предстоящей зимой Вооруженные силы Украины устроят массированный обстрел территории России и Крыма с использованием беспилотников, заявил в интервью The Independent начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов.

По его словам, такая тактика будет приоритетной в это время года, поскольку суровые погодные условия могут препятствовать наземному наступлению. «Мы намерены извлечь выгоду из опыта, накопленного за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы нанести сокрушительный удар по россиянам, когда боевые действия будут гораздо более статичными», — рассказал Баранов.

Он уточнил, что новым бомбардировкам подвергнутся Крым, приграничные и другие регионы России, ключевыми целями будут военные базы и инфраструктура.

Генерал сообщил, что Украина намерена закрепить «значительные успехи», достигнутые за последнее время, когда ряд важнейших военных объектов РФ попали под удар дронов-камикадзе. В частности, в рамках контрнаступления ВСУ запустили волны беспилотников вглубь западной части России и аннексированного Крымского полуострова. Также были усилены атаки на Черное море, где находятся ценные активы российского флота, — это позволило вывести из строя некоторое количество военных кораблей. А с помощью диверсантов удалось поразить авиабазы в глубине РФ, уничтожить дальний бомбардировщик Ту-22М и повредить два других самолета.

До конца года Украина рассчитывает произвести и закупить 200 тысяч беспилотников для ВСУ, говорил в августе глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. К лету ВСУ подготовили 10 тысяч операторов дронов. Хотя Украина в значительной степени полагается на отечественное производство БПЛА, военная помощь западных союзников тоже будет способствовать достижению указанных целей. Так, в мае 2023 года Великобритания обещала поставить Украине беспилотники с радиусом действия 200 км. Кроме того, 50 надводных аппаратов гарантировала Германия.

Одновременно в Генштабе Украины готовятся к «многочисленным контратакам» со стороны России, которая попытается уничтожить энергетическую инфраструктуру страны.

Прошлой зимой на фронте наблюдалось затишье, поскольку снег и мороз сделали большую часть территории непроходимой. Но в этом году подготовка к суровым условиям может стать решающей в определении дальнейшего развития войны, поскольку Украина стремится не дать России перегруппироваться во время паузы в контрнаступлении.

Баранов добавил, что ВСУ будут полностью готовы к зиме только в том случае, если западные союзники помогут удовлетворить их неотложные потребности в вооружении. По его словам, на данный момент армии нужны 155-мм артиллерийские боеприпасы, 227-мм управляемые реактивные снаряды GMLRS, американские дальнобойные ракеты ATACMS, истребители F-16 и дополнительные системы ПВО. (moscowtimes.ru)