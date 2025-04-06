В акватории Персидского залива зафиксировано масштабное применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предположительно с иранской стороны.

Сигналы подавления затронули как военные объекты, так и гражданские суда, следовавшие через Ормузский пролив, передает naked-science.ru.

По сообщениям американских СМИ, военно-транспортный самолет C-17A Globemaster столкнулся с трудностями при посадке на авиабазе Эль-Удейд в Катаре. После доставки груза навигационные системы начали работать с перебоями, что затруднило выполнение маневра. По предварительной оценке, инцидент может оказаться одним из самых масштабных примеров применения средств радиоэлектронного подавления в регионе за последние годы.

О нарушениях также сообщили в Британском центре морской торговли (UKMTO). По данным организации, экипажи судов, проходящих через Ормузский пролив, фиксируют сбои в работе глобальных навигационных систем, включая GPS и другие электронные средства позиционирования. Вероятной причиной специалисты называют направленное глушение сигнала, предположительно осуществляемое с иранской территории.

Эксперты предупреждают, что такая активность представляет риск не только для военной логистики, но и для безопасности гражданского судоходства. Сложности с навигацией в одном из самых загруженных морских маршрутов мира могут привести к инцидентам и сбоям в поставках.

Официальных комментариев со стороны иранских властей не поступало.