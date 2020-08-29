Путин посчитал заготовленной позицию ОБСЕ по выборам в Республике Беларусь

Президент России Владимир Путин признал прошедшие 9 августа выборы в Республике Беларусь легитимными. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

При этом глава государства посчитал заготовленной позицию ОБСЕ по выборам. «Власти Республики Беларусь пригласили БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека — прим.»Ленты.ру») ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов», — отметил он.

По словам Путина, у него есть все основания усомниться в том, что те, кто сомневается в легитимности голосования в Республике Беларусь , были абсолютно честны.

10 августа Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента. В направленной ему телеграмме глава России сообщил, что рассчитывает на дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Европейского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.

При этом лидеры стран Евросоюза единогласно отказались признать результаты выборов президента Республики Беларусь. Премьер-министр Польши заявил о необходимости провести новое голосование, допустив ОБСЕ до наблюдения за ситуацией в стране.

В Республике Беларусь продолжаются массовые акции протеста, демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов. Кроме того, граждане заявляют о насилии со стороны силовиков. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов. Евросоюз отказался считать выборы в республике легитимными (lenta.ru)