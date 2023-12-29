Казахстанские власти приняли решение исключить движение «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров в интервью агентству Казинформ.

«Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в Республике Казахстан террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения «Талибан» в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение Талибан» не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», — пояснил Смадияров.