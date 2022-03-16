Президент России Владимир Путин поручил главам регионов и Федеральной антимонопольной службе следить, чтобы сегодняшняя ситуация не была основанием для роста цен на товары, сообщает РИА Новости.

«Я очень прошу и вас, и всех других руководителей регионов внимательно следить, чтобы сегодняшние события не были поводом для необоснованного повышения цен, также и ФАС должен над этим самым серьезным образом работать», — сказал Путин на совещании по экономической поддержке регионов, обращаясь к президенту Татарстана Рустаму Минниханову.