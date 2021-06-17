Президент России Владимир Путин подписал указ, назначающий дату проведения выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает Газета.Ру.

«Назначить выборы депутатов Государственной думы <…> нового созыва на 19 сентября 2021 года. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в тексте документа.

Теперь политические партии России должны провести съезды и утвердить своих кандидатов, а также программы, с которыми они пойдут на выборы. Уже в субботу, 19 июня, это сделает «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и объединенная партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» проведут съезды на следующей неделе.