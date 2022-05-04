Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагита Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Как передает РИА Новости, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«О награждении государственными наградами Российской Федерации … орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Алекперова Вагита Юсуфовича», — говорится в документе.

Награда присвоена за заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу.

Алекперов 21 апреля проинформировал «Лукойл» о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента компании. Алекперов возглавлял компанию с момента её основания в 1993 году.

По состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций «Лукойла». Также он обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary) (в том числе, через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций «Лукойла», правами голоса по которым он не распоряжается. Однако в проспекте эмиссии еврооблигаций «Лукойла» осенью 2021 года отмечалось, что доля Алекперова в компании составляет 28,33%.