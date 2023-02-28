Американский актер, спецпредставитель Министерства иностранных дел России по гуманитарным связям с США и Японией Стивен Сигал получил орден Дружбы от президента РФ Владимира Путина.

Указ об этом размещен на портале правовой информации. В документе уточняется, что Сигал был удостоен награды «за большой вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества».

Актер поддержал аннексию Крыма в 2014 году, а через два года Путин лично вручил ему российский паспорт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что Сигал давно хотел получить гражданство РФ и «настойчиво» обращался с этой просьбой в течение продолжительного времени. Кроме российского у актера есть гражданство Сербии и США. На родине Сигала обвиняют в сексуальных домогательствах.

В мае 2018 года актер был приглашен на инаугурацию Путина, а в августе получил должность спецпредставителя МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Также он вступил в партию «Справедливая Россия — За правду».

Обосновавшись в РФ, Сигал обзавелся особняком на Рублевке и долей в подмосковной фирме «Горки холдинг компани».

Сигал фактически поддержал войну в Украине. В частности, после своей поездки в Донбасс актер дал интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву, в котором оправдывал вторжение «экзистенциальной угрозой» для России. Сигал заявил, что обнаружил в Украине «сотни тысяч последователей Степана Бандеры, которые хотят сражаться и убивать», и сообщил о намерении снять документальный фильм о Донбассе, чтобы «изменить взгляд на эту войну». (moscowtimes.ru)