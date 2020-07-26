Путин и Зеленский позитивно оценили согласование новых мер по прекращению огня в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону вопросы урегулирования внутриукраинского кризиса, в том числе дали позитивную оценку согласованию контактной группой дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

«Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта», — говорится в сообщении.(ТАСС)