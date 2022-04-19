Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились ускорить создание двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров Путина и Пашиняна.

«Стороны договорились ускорить создание двусторонней комиссии по вопросам делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы при консультационной поддержке России в соответствии с действующим трехсторонним соглашением от 26 ноября 2021 года»,-отмечается в заявлении.