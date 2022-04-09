Советник главы Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович назвал несколько признаков того, что президент России Владимир Путин уже готов закончить войну в Украине.

«Они хотят закончить войну, потому что сочетание поражений на поле боя и санкций, которые ломают хребет их экономики, ставит под вопрос социально-политическое положение внутри самой Российской Федерации», – заявил Арестович.

Он отметил, что россияне проиграли на шести оперативных направлениях из восьми, среди прочего это стало понятно, когда в РФ объявили, что не хотели штурмовать Киев, а всего лишь отвлекали войска.

«Сейчас главная их забота — чтобы Путин приехал на встречу с Зеленским хоть с какой-нибудь силовой позицией. Хоть что-нибудь взять, Мариуполь, зону ООС, хоть какую-то серьезную угрозу создать, потому что там, где Путин — там победа, он не может себе позволить приехать тотально проиграв», — считает Арестович.

Советник Ермака также уверен — в своем проигрыше Путин готов обвинить свое окружение, сфальсифицировав заговор против себя.

«Пока у них иллюзия, что они могут взять Мариуполь, они могут окружить зону ООС и он приедет торговаться о своем проигрыше, об условиях оформления своего проигрыша, но хотя бы не с таких позорных позиций, которые у него есть сейчас», — подчеркнул Арестович. (EYBFY)