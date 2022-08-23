Президент РФ Владимир Путин хочет сделать со всей Украиной то, что сделал с Крымом.

Как передает УНИАН, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на втором саммите «Крымской платформы», который проходит в режиме онлайн.

«Путин, мы видим, планирует нападение на новые части Украины. Он хочет всю Украину. Хочет сделать с ней то же, что уже сделал с Крымом. Он готовит аннексию. Готовит больше фальшивых референдумов», — заявил Джонсон.

Поэтому, по его словам, важно объединиться и не позволить, чтобы силой оружия менялись границы.

«Мы никогда не признаем российской аннексии Крыма или любой другой части украинской территории. Перед лицом путинского нападения мы должны и дальше оказывать украинским друзьям всю военную поддержку, гуманитарную, экономическую, дипломатическую помощь, в чем они нуждаются, пока Россия не прекратит эту ужасную войну и не заберет свои силы со всей территории Украины», — подчеркнул он.