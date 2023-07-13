Главным событием текущей недели был, несомненно, саммит НАТО в Вильнюсе. Подтверждением интереса является присутствие в литовской столице нескольких сотен журналистов практически из всех уголков земного шара. И надо сказать, что информационные ожидания точно оправдались.

Украина настаивала на приглашении на вступление в альянс. Все прекрасно понимали, что в настоящее время и ближайшем будущем это неосуществимо в первую очередь по причине продолжающейся российской агрессии. Тем не менее, по мнению Киева, следовало бы зафиксировать в виде документа подобное приглашение и обозначить временные параметры его реализации.

Этого не произошло и многим, а в Москве особенно, показалось, что евроатлантические устремления Украины постигла стратегическая неудача. Некоторой напряженности добавили весьма эмоциональные высказывания президента Владимира Зеленского по поводу отсутствия приглашения.

Характерно, что реакция на них была достаточно негативная не только западных союзников, но и внутри Украины. Очень многие украинские эксперты и политики посчитали такие высказывания и даже требования неоправданными и наносящими ущерб отношениям со странами НАТО и не только.

Сейчас все это выглядит как неизбежные шероховатости в союзнических отношениях, как несовпадение пожеланий и реальных возможностей. Самое главное, что непонимание развеялось и сотрудничество укрепилось еще сильнее.

Вообще на саммите произошло несколько очень важных событий. Хотя украинский кейс занял почти 85% времени, мы же обратим внимание на другие 15%.

Начнем с существенного изменения политической позиции Турции. Обозначился этот поворот, когда в результате визита Зеленского в Анкару президент Эрдоган согласился на поставку тяжелого вооружения Украине и пошел на весьма демонстративный и в чем-то антироссийский шаг в виде освобождения и возвращения в Украину нескольких высших офицеров полка «Азов».

Если поставки турецкого вооружения Москва бы как-то проглотила, не только Турция его поставляет, то с возвращением офицеров все гораздо сложнее и в то же время понятней.

Анкара ясно показывает, что она не только сближается с Западом, но и ей смертельно надоели московские выкрутасы, например, с зерновой сделкой. Московская торговля насчет ее продления уже вызывает откровенное раздражение не только в Турции, но и на Ближнем Востоке и в странах Африки. Этот тренд проявляется все сильнее и в Анкаре решили возглавить это движение. Более того, Эрдоган фактически вызвал Путина в свою столицу в августе и пусть попробует российский президент отказаться от такого настоятельного приглашения.

Вторым результатом турецкого политического поворота стало снятие возражений на прием Швеции в НАТО. В Москве очень рассчитывали с помощью турецкого несогласия максимально затянуть этот процесс. К тому же подключить к нему Венгрию. И вот такой пассаж. После фактического демарша Анкары и Будапешт как-то сник и готов вступление Швеции в альянс ратифицировать.

Следствием станет существенное усиление НАТО в Балтийском море, которое превращается в натовское озеро, и окно в Европу, вроде бы пробитое царем Петром свертывается до очень маленькой форточки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не смог скрыть досады от вступления скандинавских стран в НАТО. На пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди он прикрыл ее удивлением. «Поразила та скорость, с которой и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса, от тех преимуществ, которые этот нейтральный статус долгие десятилетия им предоставлял, обеспечивал их относительно самостоятельную роль, обеспечивал им репутацию и авторитет и в Европе, и на международной арене». Есть от чего досадовать. Хотели отбросить НАТО от российских границ, а получили его большое приближение.

Турецкий политический поворот и прием Швеции в НАТО являются стратегическим поражением России как военно-техническим, так и дипломатическим. Ее изоляция существенно возросла, а оперативные возможности, в частности, Черноморского флота сильно уменьшились.

Еще один очень важный показатель. В работе саммита приняли участие главы Японии, Австралии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Как сказал в интервью Russia Today Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии (ИКСА) Российской академии наук Валерий Кистанов, «И они тоже будут в рамках своей четверки координировать действия с НАТО. Представительство альянса, открытие которого планируется в Токио, будет как раз заниматься координацией действий и с этими странами, не только с Японией как таковой. Таким образом, Япония становится проводником НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Военно-техническое и политическое сближение НАТО с ведущими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона означает дальнейшее ослабление позиций России, и ее очередной стратегический провал.

Вернемся к украинскому кейсу.

Радость по поводу некоторой неудачи Киева с приглашением в альянс оказалась преждевременной. Последующие события показали, что на Западе и не только твердо решили дожимать режим Путина.

Германия и США объявили об очередных пакетах военно-технической помощи, в том числе новых комплексах Patriot и тяжелой бронетехнике.

Самое главное в том, что лидеры стран G7 согласовали декларацию поддержки Украины в сфере безопасности. Об этом, что весьма характерно, объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. «Декларация будет открыта для любой страны, которая разделяет намерение поддержать Украину. Надеюсь, что многие страны решат присоединиться. Страны G7 продолжат выступать на стороне Украины, и никогда не будут уклоняться от солидарности».

В свою очередь, президент США Джо Байден сказал, что «Мы берем долгосрочные обязательства, подкрепленные пониманием, что в настоящее время мы обеспечим безопасность Украины против любой агрессии, которая может произойти. Это начинает процесс, благодаря которому каждое из наших государств и любые другие страны, желающие участвовать, будут вести переговоры о долгосрочных двусторонних обязательствах безопасности с Украиной и для нее».

Подведем некоторые итоги.

Первое. Несмотря на отложенное приглашение Украины в альянс западные страны, а также важнейшие государства в регионе Тихого океана подтвердили продолжение и углубление поддержки Киева в долгосрочной перспективе.

Второе. Страны G7, к ним уже присоединились Норвегия и Испания, начали процесс предоставления Украине гарантий безопасности на двухсторонней основе. При этом скандинавские страны, кроме этого, предполагают совместные усилия по усилению безопасности Украины.

Третье. Эти обязательства и договоренности будут включать обеспечение военного комплекса Украины, в том числе современную военную технику на суше, воде и воздухе, подготовку и обучение украинских военных, обмен разведданными и сотрудничество, поддержку инициатив в области киберзащиты.

Также обязательства G7 могут включать «укрепление экономической стабильности Украины, в том числе путем ее реконструкции» и «предоставление технической и финансовой поддержки на неотложные нужды».

Четвертое. Со своей стороны, Украина обязуется провести реформирование правоохранительных органов, судебной системы, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, а также усилить борьбу с коррупцией.

Кроме того, Украина проведет реформы в Министерстве обороны, в том числе «путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами и повышения эффективности и прозрачности в оборонных учреждениях и промышленности Украины».

Результаты саммита НАТО наглядно показывают, что игрища затеянные Путиным вокруг перспективы вступления Украины в альянс закончились полным провалом. Надежды на то, что относительно медленное наступление ВСУ в определенной степени скажется на позиции стран Запада, не оправдались. Наоборот, поддержка только увеличивается.

На Востоке тоже не все хорошо. Более тесное сотрудничество НАТО с Японией, Австралией, Южной Кореей и Новой Зеландией совсем не отвечает интересам Китая. Наоборот, в Пекине все отчетливей понимают, что продолжение войны с Украиной усиливает центростремительные тенденции демократических государств и понимания всей опасности, исходящей от авторитарных и тоталитарных режимов. Пусть не прямо, но косвенно интересы Китая страдают, и это заставляет Поднебесную как-то дистанцироваться от России.

Не только на Западе, но и в Пекине, Дели, монархиях Персидского залива и Африке после мятежа Пригожина поняли внутреннюю слабость режима Путина. Отсюда настойчивые призывы на последней встрече Лаврова с главами МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) продолжить зерновую сделку и, в конце концов, найти возможность выхода из войны.

Вот и получается, что Путин сам себя переиграл. Куда он не кинется, то всюду клин. И это только начало общего падения государства российского.