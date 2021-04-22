Путин готов встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, Киев в последнее время предпринял множество шагов, разрушающих отношения с Москвой, но если президент Украины Владимир Зеленский хочет начать восстановление отношений, Россия будет это приветствовать. Как считает российский лидер, «в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения».

«Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать», — подчеркнул Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент добавил, что предложения о переносе контактной группы по Донбассу из Минска похожи на попытку уклониться от реального решения проблем. Для решения проблемы Донбасса руководству Украины нужно общаться с ДНР и ЛНР, а уже потом с Россией, отметил Путин.