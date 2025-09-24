Президент России Владимир Путин сохраняет готовность к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако подобные переговоры без серьезной подготовки обречены на провал.

Как передают российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин четко обозначил свою позицию. Он готов на встречу, но уточнил, что смысл будет только тогда, когда стороны проведут подготовку на экспертном уровне. Встреча без этого скорее пиар-акция, обреченная на провал», – подчеркнул Песков.

Он также добавил, что Киев не проявил желание создать рабочие группы в рамках переговоров по урегулированию.

Песков также раскритиковал предложения Киева провести встречу в Швейцарии или Австрии, назвав их неприемлемыми вариантами, и выразил недоумение отказом Владимира Зеленского приехать в Москву.