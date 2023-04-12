Администрация США изучает возможность введения санкций против Венгрии в связи с ее отказом следовать общей политике западных стран, в том числе в отношении конфликта в Украине.

Как передает ТАСС, с таким утверждением выступило во вторник будапештское интернет-издание 444, поддерживающее венгерскую оппозицию и публикующее большое количество материалов с критикой правительства во главе с Виктором Орбаном.

«Из нескольких независимых друг от друга дипломатических источников мы узнали, что администрация США планирует новые меры в целях наказания венгерского правительства, включая возможное введение санкций против влиятельных лиц», — сообщило издание, не приведя дополнительных подробностей. Оно лишь предположило, что это могут быть меры, аналогичные запрету на въезд в США, введенному в 2014 году против нескольких венгерских граждан, подозревавшихся в коррупции.

Правительство Венгрии пока никак не отреагировало на эти утверждения.