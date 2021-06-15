Грузия на 100% выполнила все обязательства перед НАТО и вступление страны в альянс зависит от политического решения блока. Об этом вчера заявил вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани на брифинге после заседания правительства, передает ТАСС.

«Мы честны перед партнерами НАТО с точки зрения выполнения тех обязательств, которые мы взяли. То есть, со стороны Грузии все выполнено максимально, на 100%, осталось лишь политическое решение», — сказал Залкалиани.

Как отметил вице-премьер, принятие политического решения о вступлении Грузии в НАТО является комплексным и сложным решением, которое должно быть реализовано путем консенсуса среди стран — членов блока.

Ранее в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники саммита, который проходит в Брюсселе, не объявят никаких дат и возможных сроков вступления в альянс Украины и Грузии и только повторят, что дверь НАТО остается открыта и Россия не имеет права вето в этом процессе.

На саммит не приглашены представители Грузии и Украины.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михеил Саакашвили. Правительство, пришедшее к власти после победы коалиции «Грузинская мечта» в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО.

Действительно, есть немало политиков в Европе и США, которые уже давно убеждены в том, что Грузия сделала всё в плане готовности, чтобы состоять в Североатлантическом блоке. И есть также точка зрения, что не происходит это исключительно из нежелания ряда лидеров стран Европы «злить Путина». То есть, позиции сторонников «замирения русского медведя» по-прежнему сильны не только в ЕС, но и в НАТО. Непонятно только, на что они надеются? Неужели на то, что если подольше не принимать Грузию в НАТО, то и Москва, глядишь, раскается и вернет ей Абхазию и Южную Осетию? Но это же бред. Агрессор подобные вещи воспринимает только как свидетельство слабости. Многие аналитики до сих пор обращают внимание на то, что нападение Кремля в августе 2008-го стало прямым следствием того, что весной того же года на саммите НАТО в Брюсселе Грузия и Украина не получили обещанного ранее Плана действий по членству (ПДЧ). Им отказали, и Москва решила, что у нее развязаны руки. Может пора уже начать учиться на собственных ошибках? Что еще такого должно произойти, чтобы в НАТО полностью оформилось понимание необходимости приема Грузии в свой состав?

Своими мыслями на эту тему поделился с # Алекс Григорьевс, политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист (Латвия):

— Агрессор воспринимает любое не агрессивное отношение к нему как слабость. Американцев и европейцев в Москве воспринимают как слабаков, при всех их вооружениях и при всем их богатстве.

Теперь попробуем встать на точку зрения европейцев, например, немцев. Немцы вкладывают в Россию огромные деньги в виде инвестиций. Понимают ли они, что Путин сумасшедший? Понимают, и Ангела Меркель прямо об этом сказала. Но он позволяет им зарабатывать, а иногда и просто платит им очень хорошие деньги – бывшему канцлеру Шредеру, например, до сих пор весьма влиятельному политику, особенно среди европейских социал-демократов. Многие на Западе просто ждут, когда Путин, как проблема, рассосется. В российской истории есть масса примеров того, как устраняли слишком проблемного руководителя. Почему-то все надеются, что на следующем этапе Россия станет нормальной демократической страной. Поэтому основная политика Запада — это тянуть время, и вовлекать Путина в разные дискуссии на бесполезные темы.

Уже несколько лет на Западе по отношению к России действует политика, которая в ЕС известна как пять принципов Могерини. Согласно одному из принципфов, четвертому, с Россией нужно сотрудничать по таким вопросам как Иран, Сирия, Ближний Восток, а также миграция, борьба с терроризмом, климатические изменения и другие сферы, представляющие интерес для ЕС. Ни Могерини, ни Байден, который что-то подобное сказал накануне встречи с Путиным, не подозревают того, что хорошо знаем мы с вами, а именно: все эти проблемы в большой мере созданы Россией и Путиным, чтобы гадить Европейскому Союзу и американцам.

А теперь попробуем ответить на вопрос — что грузинскому или украинскому политику делать в таких условиях? Ответ простой: не терять терпения и объяснять, объяснять, объяснять. Искать союзников, а главное – укреплять свою страну, ее экономику, армию, гражданское общество. Это долго, опасно, и отчасти скучно, но альтернативы нет.