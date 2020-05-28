Пушкин вдохновляет: азербайджанцы участвуют в проекте, посвященном великому поэту

«Пушкин — это родной для Азербайджана человек, так как еще в ХIХ веке его творчество изучалось и переводилось в Азербайджане известными просветителями, учеными, поэтами. Неслучайно, великий азербайджанский прозаик, поэт, философ Мирза Фатали Ахундов обогащался произведениями Пушкина и в связи с его безвременной кончиной написал одно из своих самых ценных произведений – «На смерть Пушкина», — этот отрывок из речи общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, произнесенной им на церемонии открытия памятника гениальному русскому поэту в Баку, часто цитируют местные и зарубежные СМИ.

Творчество А.С.Пушкина будоражит сердца и души, вдохновляет и восхищает. В Азербайджане с большой любовью относятся к наследию величайшего русского поэта.

Ежегодно в Баку в день рождения поэта, 6 июня, проходит торжественное мероприятие и отмечается Всемирный день русского языка. По традиции мероприятие начинается у памятника Пушкину, в одном из живописных парков в центре столицы. Памятник великому писателю – подарок правительства России к десятилетию независимости Азербайджана. Его открыли 12 октября 2001 года.

«Памятник Пушкину, установленный в излюбленном месте отдыха граждан Баку и всего Азербайджана, всегда будет напоминать о значимости российско-азербайджанских связей, связей между азербайджанским и русским народами, и необходимости их постоянного развития», — заявил Гейдар Алиев на церемонии открытия монумента.

День рождения А.Пушкина празднуют свыше 80 странах мира. В Азербайджане подготовка к этой дате уже началась.

Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) совместно с творческими объединениями Азербайджана запустил акцию «Наш Пушкин сегодня», приуроченную к 6 июня.

Как сообщили # организаторы проекта, для того, чтобы стать участником акции, нужно записать и опубликовать на своей страничке в Facebook видео с литературно-музыкальными произведениями поэта или произведений других авторов о его творчестве с указанием хэштега #НашПушкинСегодня.

Накануне дня рождения поэта, на сайте Представительства Россотрудничества в Азербайджане – РИКЦ будут размещены списки победителей Республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе – 2020.

Организаторами Олимпиады являются Посольство России и Представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана, Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.