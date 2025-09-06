Для меня смерть Мамеда Исмаила, великого поэта Азербайджана, стала не просто концом, а началом путешествия памяти, переосмысления и, возможно, даже чуда.

Он всегда сравнивал себя с каркасным деревом, говоря, что его дух живёт в нём. И когда он заболел, дерево начало увядать, а когда Мамеда похоронили, оно окончательно погибло, словно разделяя его судьбу.

Похороны проходили в знойный солнечный день. И тогда произошло первое чудо – белое облако закрыло солнце, укрыв скорбящих, дав возможность достойно проститься с ним под музыку саза. Это было словно проявление уважения, сострадания самой природы, смягчающее боль утраты.

Я специально приехала из Москвы в Эсрик, чтобы посетить его дом и могилу. Стоя у его могилы, разговаривая с его духом, я почувствовала облегчение. И когда мы вернулись домой, в Газах, случилось второе, невероятное чудо – я увидела дятла на дереве. Он стучал своим клювом, словно разговаривал со мной азбукой Морзе, передавая слова благодарности от моего любимого поэта. Этот ритмичный стук казался не случайностью, а посланием, подтверждением того, что его дух жив и помнит, ценит мое присутствие в его жизни, даже после смерти.

Для меня эти три события – гибель каркасного дерева, появление белого облака и дятел-вестник – стали чудесами Мамеда Исмаила. Они показали, что связь между человеком, природой и искусством не прерывается смертью, а лишь трансформируется.

Дерево, облако и дятел стали символами памяти, любви и признательности. Они напоминают мне о том, что дух Мамеда продолжает жить во мне, в тех, кто его помнит, кто ценит его поэзию, кто видит красоту в окружающем мире.

Эта история – моя личная эпитафия Мамеду Исмаилу, мое свидетельство о том, что его голос продолжает звучать в моем сердце, а его душа живет в природе, в искусстве, в моих воспоминаниях. Она напоминает мне о силе человеческого духа, о красоте мира и о магии, которая существует вокруг нас, если мы умеем её видеть.

Афаг Шихлы

Ответственный секретарь московского отделения Союза Писателей Азербайджана