Птичку жалко: в стране стало меньше пернатых

Многие граждане заметили, что количество птиц в Азербайджане существенно сократилось, а ученые бьют по этому поводу тревогу.

Глава Общественного объединения защиты животных Азер Гараев заявил #, что каждый из живущих в стране может наблюдать серьезные изменения, связанные с количеством и видовым разнообразием птиц, населяющих страну.

«Если брать Баку, то мы видим абсолютный перекос в сторону увеличения популяции вороньих. Это происходит по многим причинам, в том числе из-за загрязнения города. Огромное количества мусора порождает размножение таких птиц. Также влияют другие, как антропогенные, так и природные факторы, в том числе изменение климата. Воробьиные в городе на грани вымирания. А их всегда в столице было много. Это важный компонент экосистемы. Они важное звено цепи городской среды, которое борется с насекомыми, и выполняет множество ролей. Вероятно, тут виноват комплекс причин, одна из которых – неправильное ведение зеленого хозяйства. В Баку массово стали сажать насаждения, не характерные для нашей экосистемы, и это сказалось на местной фауне»,– заявил он.

А.Гараев отметил, что во многих городах мира, где есть морские акватории или озера, обязательно присутствует огромное количество водоплавающих птиц. И это управляемая человеком окружающая среда. Создаются условия для этих птиц, их кормежка, благоприятная среда обитания вблизи населенных пунктов. Этим занимаются природоохранные ведомства в развитых странах. У нас же, как говорит зоозащитник, морская часть бульвара загрязнена.

«Сам бульвар благоустроен, но если посмотреть на морскую акваторию, ужасаешься, так как ничего живого там нет. В редких случаях можно наблюдать только рыбу, только потому, что это ее стихия. Птиц же практически нет», –подчеркнул он.

Что касается водоплавающих птиц, то, А.Гараев отметил, что ситуация с ними также оставляет желать лучшего. Виной тому изменение климата, вследствие которой меняется их миграция, а также бесконтрольная охота.

«Я никогда не употребляю термин «браконьерство». Уже не один год наша организация борется за то, чтобы в Азербайджане возобладал здравый смысл, и правительство рассмотрело вопрос так называемого неустойчивого туризма в виде охоты. Нужно сохранить окружающую среду как достояние нации. Неужели что-то превыше этого? Думаю, что нет, но развивая такой вид туризма, как охота, сафари, мы идем по неправильному пути. Такой туризм,– говорит зоозащитник,– распространен в слаборазвитых странах, и не нужно им уподобляться. Не думаю, что экономические доходы страны зависят от таких варварских видов «туризма».

Налево-направо раздаются охотничьи лицензии, удлиняется сезон охоты и переходит в сезон размножения птиц, в результате, по его словам, мы получаем снижение численности пернатых.

«Мы не один год говорим о том, что необходимо объявить мораторий на охоту. Охота и браконьерство стоят рядом на одной ступеньке. Когда существуют коррупционные риски, легальная охота переходит в браконьерство. Человек, получивший лицензию на отстрел 10 птиц, вследствие тех или иных коррупционных или родственных связей, может отстрелять 100-150. Они нужны ему не для пропитания, он просто развлекается»,– заявил А.Гараев.

Браконьер – не какой-то человек в маске, это легальная 20-ти тысячная армия членов союза охотников, отмечает он. Если к ней прибавить армию иностранных туристов, которые приезжают в Азербайджан, чтобы отстреливать птиц, то будут понятны масштабы явления.

«У нас есть хорошие примеры пилотных инициатив, которые используются в Нахчыванской Автономной Республике. Я всегда с благодарностью отмечаю роль правительства Нахчывани в этом вопросе. 8 лет там мораторий на охоту и изъято у населения все гладкоствольное оружие. И биоразнообразие на этой территории приятно поражает. Там сейчас много птиц за короткий промежуток времени появилось, а ведь 8 лет – это очень мало для природы. Но она смогла восстановиться за это время. Почему нельзя эту схему внедрить по всему Азербайджану, ведь она работает?»– задается вопросом эксперт.

По его убеждению, это необходимо было сделать вчера, Сегодня мы с этим уже опаздываем.

Руководитель НПО «Хаяджан», член международной комиссии IUCN по защите охраняемых территорий и восстановлению видов Алигейдар Мамедов также заявил, что воробьиных в городе почти не осталось, как и дроздов.

«У нас стали сажать несвойственные для Баку экзотические растения и опрыскивать их специальными химикатами, уничтожающими насекомых. А именно насекомые – основной источник питания этих птиц. Голодная птица улетает оттуда, где нет еды. На уменьшение количества насекомых влияют и стационарные антенны мобильной связи. Во многих районах, где установили такие антенны, начали вымирать пчелы. Гибель пчел люди замечают, так как они дают мед, а гибель многих других насекомых никто не замечает»,–заявил он.

Есть еще одна причина уменьшения количества птиц в городе. Одно время, как рассказал А.Мамедов, он каждое утро, когда проходил по центральным улицам, знакомые дворники показывали ему мертвых голубей и ворон. Они умирали из-за того, что пили воду из фонтанов, а она обрабатывается химикатами. Птицы, пьющие воду из таких источников, через какое-то время погибают. В результате меняется городское биоразнообразие.

Эксперт также отметил, что в городе почти не осталось скворцов, а раньше были большие колонии этих птиц, в частности в Губернаторском саду. Сейчас там висят скворечники, которые пустуют. В Девичей башне, по словам А.Мамедова, гнездились стрижи, но во время реконструкции их гнезда были уничтожены. После этого для них создали условия для гнездования неподалеку, но они там селиться не пожелали.

По поводу перелетных птиц эксперт заявил, что на уменьшение их количества влияет изменение климата. Кроме того, раньше охота велась классическими охотничьими ружьями. Охотились двухстволкой или одностволкой, это давало птице возможность улететь, пока охотник перезаряжал ружье. Сейчас стало многозарядных ружей, и одна из пуль скорее всего попадет в птицу. Технология охоты уничтожает природу птица остается такой, как была, а техника охоты совершенствуется.

А.Гейдаров заявил, что символом Азербайджана является именно птица – сокол сапсан, рельефные изображения которой встречаются на старинных постройках. Он отметил также, что в Азербайджане много селений, которые называются Гушчу.