«Пари Сен-Жермен» отправил письмо на имя нападающего команды Килиана Мбаппе, в котором представил ему все последствия, которые настигнут клуб в случае его ухода. Об этом сообщает L.

«ПСЖ» написал об экстраординарных финансовых условиях, которых не было ни у кого в мире, но были у Мбаппе. Как утверждает источник, в прошлом сезоне футболист заработал €158 миллионов чистыми. В письме были названы последствия, которые повлечет за собой возможный уход Мбаппе в качестве свободного агента. Клубу придется начать распродавать игроков, пересмотреть политику продвижения игроков академии в первую команду, уволить многих сотрудников.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.