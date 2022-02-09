Президент Ильхам Алиев коснулся темы реализации на освобожденных территориях различных сельскохозяйственных проектов. По его словам, на этих территориях в текущем году запланирован посев на 40-50 тыс. гектаров земли, что «обеспечит нашу продовольственную безопасность».

Ранее сообщалось, что на освобожденных территориях — в Восточном Зангезуре и Карабахе можно собирать до 200 тыс. тонн пшеницы в год. Скажем, за годы оккупации Карабаха и Восточного Зангезура под зерновые там использовалось 100 тыс. га, с которых собирали порядка 100 тыс. тонн пшеницы. Вернув эти земли, Азербайджан уже развернул посевные работы, проинструктированы частные компании и мобилизованы крупные финансовые средства.

«(…) мы должны создавать современные технологии, современные оросительные системы, крупные фермерские хозяйства. В настоящее время малым фермерам оказывается помощь, предоставляются субсидии и даются методические рекомендации. Мы должны совершенствовать и эту работу», — подчеркнул Алиев.

Согласно Земельному кодексу, пригодные к сельскохозяйственным работам земли на указанных территориях подлежат земельной реформе и распределении между вынужденными переселенцами. По мнению аналитиков, работы по восстановлению и расширенному воспроизводству экономического потенциала упомянутых отраслей в значительной мере обусловлены максимальным привлечением малого и среднего бизнеса, включая фермерские хозяйства.

Однако будущее масштабное развитие, безусловно, предполагает устойчивое продвижение на этом пути от простого к сложному. В первую очередь нужно, конечно же, обратить внимание на разминирование территорий в зоне боевых действий. Ведь прежде чем сажать и выращивать, строить дома и налаживать жизнь, эти земли необходимо очистить от следов войны, обеспечить экологическую безопасность. Сегодня здесь уже полным ходом идет строительство необходимой инфраструктуры, а привлечение государственных и негосударственных инвестиций в восстановление Карабаха создает основу для устойчивого экономического роста.

Одним из важнейших начинаний в упомянутом направлении станут принятые руководством страны на протяжении последних десяти лет и послужившие изменению назначения 248 200 гектаров пастбищ в трех десятках наших районов. Масштабные земельные угодья будут вовлечены в посевной оборот, что, безусловно, поспособствует росту и развитию сельскохозяйственной отрасли, представляющей огромный интерес в контексте возрождения деоккупированной части страны. Кроме того, на части территорий выполнены подготовительные и необходимые строительные работы (планировка земель, вспашка, строительство построек, мелиоративные мероприятия).

Наряду с этим 72,6 тыс. га (31%) земельных участков не использовались по назначению. Понятно, что эти районы должны быть не просто восстановлены и приведены в соответствие с социально-экономическим развитием всей страны, но и станут территориями опережающего развития, а путь к нему пролегает через развитие приоритетных отраслей, где сельскому хозяйству отдается особое предпочтение.

Реализации этих планов способствует и то, что там имеются значительные запасы воды и подходящие природные условия. Регион славился виноградарством и виноделием, своими хлопковыми угодьями, что в целом открывает перспективы привлечения инвестиций в строительство на этих землях хлопкоочистительных, текстильных заводов и швейных фабрик. Новые технологии капельного орошения, которые в свое время разработал Израиль, тоже могут найти применение, более того, здесь некогда была развита и шелкоткацкая промышленность, также имеются широкие перспективы для воссоздания молочного производства. В прошлом году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ввели в оборот 10 тыс га земли, а в этом сей показатель достигнет 100 тыс. га., заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов.

После окончания Отечественной войны одним из первых поручений главы государства было вовлечение освобожденных от оккупации земель в севооборот. В Карабахе находятся самые плодородные и благоприятные земли страны. В советское время здесь было развито зерноводство, табаководство и животноводство. На площади около 100 тыс. га планируется посев зерновых культур – пшеницы и ячменя.