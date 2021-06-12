Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что США хотят отыскать «путь вперед» в отношениях с Россией на саммите американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы встречаемся как раз потому, что между нами есть различия, из-за всех тем, которые вы подняли, из-за того, насколько враждебными стали наши отношения. Это не в наших интересах. И мы хотим найти путь вперед», — сказала она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Байден не будет избегать каких-либо тем в беседе с Путиным из-за того, что об этих вопросах Кремль не желает говорить. Она также отметила, что несмотря на саммит, Вашингтон оставляет за собой право действовать по своему усмотрению в отношении Москвы.

Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня в Женеве.