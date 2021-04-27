Проведены политические консультации между МИД Азербайджана и Румынии

27 апреля 2021 года состоялись девятые политические консультации в формате видеоконференции между министерствами иностранных дел Азербайджана и Румынии.

Как сообщает МИД, вопросы двусторонних и многосторонних отношений стали предметом обсуждения на политических консультациях с участием заместителя министра иностранных дел Азербайджана и государственного секретаря Министерства иностранных дел Румынии.

На встрече стороны обменялись мнениями по текущему состоянию азербайджано-румынских двусторонних отношений и вопросам повестки дня сотрудничества, безопасности и развитию региона Южного Кавказа, а также сотрудничеству в рамках международных организаций и другим представляющим интерес региональным вопросам.

В ходе консультаций была отмечена важность осуществления взаимных визитов на высоком уровне между двумя странами, а также расширения межпарламентских связей.

На встрече также была достигнута договоренность о проведении очередных политических консультаций между двумя странами в формате встречи с участием делегаций с обеих сторон в зависимости от ситуации, связанной с пандемией COVID-19.