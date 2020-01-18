Протесты в Париже: Макрона с женой экстренно эвакуировали из театра

Противники пенсионной реформы во Франции испортили настроение семье президента Эмманюэля Макрона. Вечером глава Пятой республики вместе с супругой Бриджит посетили театр Буф-дю-Нор в десятом округе Парижа. Однако президента и первую леди пришлось экстренно эвакуировать из-за манифестантов, которые сначала просто стояли и выкрикивали лозунги против пенсионной реформы, а затем попытались прорваться в «очаг культуры», сообщает BFMTV.

Несмотря на неприятный инцидент в Елисейском дворце заявили, что первая пара страны не перестанет посещать культурные мероприятия.

По мнению французских властей, в стране необходимо создать единую систему начисления пенсий и повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

| 2020-01-18T11:18:17+00:00 18 января 2020, 11:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss