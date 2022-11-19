«Продолжающиеся протесты против режима, скорее всего, вызовут разногласия среди высокопоставленных чиновников в силовых структурах Ирана».

Как сообщает Report, к такому выводу пришли аналитики расположенного в США Института изучения войны (ISW).

Они отмечают, что 18 ноября представители режима и его приближенные указали на разногласия в аппарате безопасности Ирана относительно тактики подавления протестов: «Чиновник администрации президента Ирана Ибрагима Раиси заявил, что «если соответствующие органы захотят», то беспорядкам в стране тут же будет положен конец.

Это указывает на разногласия внутри режима относительно того, какие силовые меры следует применять для подавления протестов. Связанный с режимом религиозный деятель в городах Чахармахал и Бахтиари аналогичным образом заявил, что чиновники, которым не хватает смелости делать «великие дела», должны быть отстранены от власти и заменены другими, более способными реализовать видение аятоллы Али Хаменеи. Редактор крупнейшей государственной газеты Ирана Хоссейн Шариатмадари, который, как сообщается, является близким доверенным лицом Верховного лидера, также выступил за более активное применение силы против протестующих».

Исследователи, проанализировавшие иранскую прессу, подчеркнули, что массовые акции протеста фиксируются в Иране повсеместно. Аналитики отметили, что в городах Тебриз, Хой и Ардебиль, где компактно проживают азербайджанские тюрки, также отмечаются массовые протестные выступления и противостояния с силовыми структурами.