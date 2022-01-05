Протестующие, захватившие международный аэропорт Алма-Аты, разгромили внутренний терминал и Duty Free. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника аэропорта.

«Ориентировочно в 20:30 по местному времени митингующие захватили аэропорт в Алма-Ате. Они прорвались на территорию аэропорта, разгромили внутренний терминал и Duty Free. Пассажиров успели вывести через склад временного хранения. Сотрудников также успели вывести», — рассказал сотрудник аэропорта.

Кроме того, здание управления Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана было захвачено в Алма-Ате.

«Несколько десятков человек ворвались в здание КНБ в Алма-Ате и полностью его захватили», — рассказал очевидец.