Одиннадцатилетняя музыкальная школа № 25 имени Рафика Бабаева Главного управления культуры города Баку провела мероприятие, посвященное памяти шехида Отечественной войны Кямаледдина Мамедзаде в Бакинской Музыкальной Академии имени Уз.Гаджибекова, сообщает #.

На мероприятии присутствовали депутаты Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, Азиз Алекперов, начальник Главного Управления Ибрагим Алиев, композиторы Джейхун Аллахвердиев, Джахангир Зульфугаров, Лала Джафарли, Ильхама Агилькызы, руководители культурных учреждений, представители общественности.

Ведущая мероприятия поприветствовала гостей и рассказала о боевом пути павшего за Родину 21-летнего Кямаледдина Мамедзаде, который родился 14 сентября 1999-го года, учился в школе № 249 Хатаинского района. Кямаледдин после окончания школы поступил на факультет Транспорта Азербайджанского Университета Архитектуры и Строительства, где учился 2 года. Он приостановил обучение на третьем курсе и ушел на военную службу. После 10-ти месячной службы началась Отечественная война, и он 44 дня участвовал в боевых действиях за восстановление территориальной целостности страны, воевал за освобождение Джабраилского, Зангиланского, Физулинского, Губадлинского, Лачинского, Ходжавендского районов и города Шуши, во всех поселках, селах и высотах Карабаха. Вражеская пуля снайпера достигла нашего героя на 44-й день Отечественной войны — в Шуше. Но он исполнил свое сокровенное желание, отомстил за погибших боевых товарищей, и не только за них, за всех военнослужащих, мирных жителей, и стал вестником Победы. Указами Президента Азербайджанской Республики Кямаледдин Мамедзаде был посмертно награжден медалями «За Родину», «За освобождение Шуши».

Во время мероприятия был продемонстрирован видеоролик, где маленький Кямаледдин играет на скрипке.

Участники мероприятия почтили память всех павших за Родину минутой молчания.

На мероприятии прозвучали музыкальные произведения известных композиторов, которые исполнили симфонический оркестр и хор музыкальной школы. А Дениз Аллахвердиева прочла наизусть стихотворение сестры Кямаледдина Кенуль Мамедзаде, посвященное ее брату.

На мероприятии выступили депутаты Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, Азиз Алекберов, доцент Азербайджанского Государственного Педагогического Университета Адиль Бабаев.

Начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев выступил на мероприятии и поблагодарил в лице родителей нашего героя все семьи шехидов, воспитавших таких отважных сынов Отечества. Он также выразил благодарность коллективу школы и организаторам этого мероприятия.

Члены семьи шехида также выступили и поблагодарили организаторов за внимание, уделяемое их семье.