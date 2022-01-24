Всю прошлую неделю в соцсетях обсуждался КВН и фестиваль «КиВиН», где выступала азербайджанская команда «Шуша». Азербайджанские КВНщики с успехом преодолели первый тур знаменитого сочинского фестиваля и в числе лучших команд попали во второй. Неожиданно команда меняет название и продолжает свое фестивальное шествие под названием «Бута». Это вызвало переполох – соотечественники принялись осуждать решение руководителя команды Мушвига Аббасова.

Что побудило известного продюсера и сценариста пойти на такой шаг – вопрос, который волновал в Баку всех и каждого.

В эксклюзивном интервью с # Мушвиг Аббасов рассказал обо всем, что произошло в Сочи, расставив все точки над долгожданным i:

— Мушвиг, начнем с главного вопроса – с чем было связано ваше решение о смене названия команды?

— Команда была зарегистрирована на фестивале как «Шуша». Мы хорошо подготовились — с нами работал известный автор и сценарист Джавид Курбанов, и нам сразу же удалось привлечь внимание. Все в Сочи говорили о команде «Шуша»! Нам пророчили выступление в Высшей лиге, настолько команда всем понравилась. В итоге из 350 команд мы в числе 80 –ти лучших получаем приглашение во второй тур. Второй тур фестиваля «КиВиН» знаменателен тем, что команды смотрят также руководство АМиК – Александр Масляков–старший и Масляков–младший.

— То есть, все шло хорошо. Что же случилось далее?

— Во время оглашения списка во второй тур редактор Высшей лиги КВН Владимир Тарарыкин сообщил, что «Шуша» проходит дальше, но название команды придется поменять. На мой вопрос, в чем причина, мне ответили так: «КВН – вне политики». Все мои попытки объяснить, что Шуша – это один из городов Азербайджана, что здесь нет никакой политики, успехом не увенчались: организаторы приняли решение и менять его не собирались.

— Так кто же в Сочи увидел в команде «Шуша» политический подтекст?

— Заместитель генерального директора АМиК — Александра Маслякова Рубен Партевян. Нам поставили условие – или меняем название, или покидаем фестиваль. И тогда я решил, что если «Шуша» не устраивает организаторов фестиваля, то пусть нам это скажет не Рубен Партевян, а лично Масляков. Но для этого надо было выйти на сцену второго тура. Иначе – до свидания: никто не стал бы нас даже слушать, и истинные причины того, почему мы покинули фестиваль, тоже не стали бы обсуждаться. Сказали бы просто, что команда слабая, и все дела. И тогда я принял решение поменять название и выйти на просмотр к Масляковым.

— Как оргкомитет фестиваля встретил это решение?

— Все редактора очень обрадовались. Мы стали делать вид, что будем играть под другим названием. Чтобы наши планы не сорвались, мы не могли никак комментировать это решение в СМИ, но читали и видели, что было много недовольных. Я знал, что в свое время все встанет на свои места. Мы выступили во втором туре. Масляков старший из-за пандемии смотрел выступления команд онлайн, хотя находился в Сочи. Сан Саныч (Масляков – младший) сидел в зале. Нашей команде снова достались громкие аплодисменты. Я же стал вовсю добиваться встречи с Масляковым. Сделать это не просто. У руководства КВН мало времени и большинство вопросов уполномочены решать редактора. К тому моменту были объявлены результаты второго тура. Мы попали в Премьер-лигу. Это был большой успех! До 2021 года лига была телевизионной, транслировалась по Первому каналу. Очень редко новая команда с «КиВиНа» попадает в Премьер-лигу. Но я знал, что играть под названием «Бута» мы больше не будем.

— Удалось сказать это лично Маслякову — младшему? Встреча состоялась?

— Да. Встреча состоялась, разговор был долгий. Я все объяснил Сан Санычу, вплоть до юридических аспектов. Сразу дал понять, что играть в Премьер-лиге под названием «Бута» мы не будем. Когда и он ответил, что КВН – вне политики, я сказал прямо: «Война закончилась, Шуша – это азербайджанский город, это наша культурная колыбель и святыня. Шуша, как весь Карабах – исконная территория Азербайджана, и это признал весь мир, включая Россию и Армению – соответствующее соглашение было подписано главами трех стран!». Масляков сказал, что тем не менее такое название команды будет раздражать некоторых людей. Я прекрасно понимал, кого он имеет ввиду. Собираясь прощаться, я сказал Александру Маслякову: «Даю вам слово, что придет время, и вы сами приедете в Шушу, и будете вести турнир КВН, который мы организуем».

Рубен сидел рядом, все слышал. В итоге Масляков сказал, что примет решение позже. На следующий день мы снова встретились и нам было сказано, что «Шуша» играть в Премьер-лиге не сможет — либо меняем название, либо едем играть в Новую Центральную лигу в Санкт-Петербурге. Это одна из самых популярных лиг международного союза КВН. И мы согласились, став первой командой в истории КВН, которая отказалась от участия в Премьер-лиге.

— Когда стартует сезон в Питере?

— В марте состоится первая игра. Еще на фестивале я сказал такую фразу — культурная столица Азербайджана будет играть в культурной столице России. Так что, времени не так уж и много. Подготовка начнется уже на этой неделе. С нами будет Джавид Курбанов, возможно, за пару недель до игры проведем сборы в Санкт–Петербурге. Ведь основной костяк команды «Шуша» — это азербайджанцы из различных городов РФ. Команда «Шуша» — это абсолютно новая команда в азербайджанском КВН — по стилю, подаче шуток и концепции. Сохранив национальный колорит, мы демонстрируем новый стиль, оставив за бортом стереотипы, которые сложились в КВН о кавказских командах за последние годы.

— Но частичка Шуши все же была во втором туре – на костюме одного из участников команды Наримана Алиева во всю красовался цветок хары бюльбюль…

— Конечно, и не заметить этого было невозможно. Хары бюльбюль – это символ города Шуша, цветок, который занимает особое место в нашей культуре и истории. В Сочи я даже преподнес этот символ некоторым редакторам в подарок…