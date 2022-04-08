Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на предвыборной гонке сократила отрыв от своего соперника, действующего французского лидера Эммануэля Макрона до 1%. Об этом свидетельствуют данные предвыборного опроса компании Elabe.

По результатам этого опроса, Макрон все еще сохраняет лидерство. В первом туре выборов 10 апреля он может набрать 26% голосов, Ле Пен — 25%. Во втором туре — он назначен на 24 апреля— отрыв также крайне небольшой. Макрон набирает 51% , а его главная оппонентка — 49%.

По данным различных источников, еще 4 апреля этот гипотетический разрыв в первом туре составлял 3%.

Ле Пен — кандидат на пост президента Франции на выборах 2017 года (второе место во втором туре) и на выборах 2012 года (третье место в первом туре). (Газета.Ру)