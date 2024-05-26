Крайне правая французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен начала усиливать преимущество над коалицией президента страны Эммануэля Макрона «Возрождение» на фоне предстоящих выборов в Европейский парламент. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно опросам Elabe, «Национальное объединение» поддержали 33 процента респондентов, за правящую коалицию, куда входит «Возрождение», свой голос оказались готовы отдать 15,5 процента опрошенных. Социалистическая партия во главе с Рафаэлем Глюксманном получила 13 процентов голосов избирателей, «Непокоренная Франция» — 8 процентов голосов, партия «Зеленых» — еще 6 процентов.