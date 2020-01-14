Пропаганда низкого уровня

На фоне обострения ситуации в регионе, в Армении предпринимаются очередные попытки обвинить Азербайджан в несуществующих грехах. Делается это, конечно, целенаправленно, чтобы дискредитировать Баку, пока внимание всех мировых СМИ привлечено к Ирану и его соседям.

Как сообщает News.am, встречу с журналистами в Ереване устроил некто Теван Погосян, глава НПО «Международный центр человеческого развития». Для начала он сообщил им, что в ходе нынешних ирано-американских противоречий Азербайджан стал плацдармом для давления США и Израиля на Иран. Мол, из нашей республики выпускаются беспилотники в сторону Исламской Республики. Но подтверждений не представил.

А далее «не исключил», что в дальнейшем с территории Азербайджана в Иран будут проникать отряды специального назначения США и Израиля. «Баку может воспользоваться сложившейся ситуацией и сблизиться с Вашингтоном. Армения, в свою очередь, должна быть готова ко всему и не позволять Азербайджану идти на информационные провокации», — добавил он.

Этот не особо известный деятель (эксперт, как называют его армянские СМИ) выразил надежду на то, что процессы будут протекать не в военном формате, а дипломатическом, так как, видите ли, для Азербайджана обратное развитие событий может стать «прецедентом и оправданием своих агрессивных действий против армянской стороны». Каким образом американо-иранское противостояние способно вдруг заставить Баку начать военную операцию по освобождению своих территорий, Погосян не объяснил. Да и не смог бы, скорее всего.

Вместо этого он пустился в туманные рассуждения на тему Карабаха с очередными необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана: «В любом случае, карабахский вопрос зависит от нас и от того, насколько мы будем готовы к любым сценариям. Можно ожидать того, что в период выборов и в Азербайджане, и в Карабахе будут информационные атаки, направленные на раскол армянского общества. К этому Ереван и Степанакерт должны быть готовы».

Вообще-то, никто еще не фиксировал случаев, когда Азербайджану удавалось бы внести раскол в армянское общество путем неких информационных атак. С этой задачей хорошо справляются сами армянские СМИ, выражающие интересы разных политических команд своей страны.

А уж фантазии Погосяна по поводу того, что Азербайджан в состоянии позволить себе какие-то агрессивные действия против Ирана, совершенно не выдерживают критики. Масштабы военных составляющих наших стран просто несопоставимы. И руководство Азербайджана прекрасно осознает, какими могут быть последствия для нашей республики, если оно позволит использовать наши территории американским или израильским военным против ИРИ. Погосяну, если он эксперт, следовало бы помнить примеры из прошлого – ведь нынешнее американо-иранское обострение не первое, и в нулевые годы эти страны уже стояли на грани войны. Именно тогда официальный Баку самым недвусмысленным образом дал понять всему миру, что ни в коем случае не будет участвовать в каких-либо действиях против соседнего Ирана и никогда не позволит использовать для таких целей свою территорию. С тех пор эта позиция не менялась, и при каждом подобии обострения высокопоставленные чиновники АР ее неизменно подтверждают через СМИ.

Свою толику в искажение действительности решил внести еще один эксперт — Тарон Ованнисян, которого называют азербайджановедом. Он заявил журналистам, что азербайджанцы через социальные сети и различные сайты пытались распространять дезинформацию, чтобы дискредитировать армян в Иране, однако не достигли своей цели из-за «ответных мер с нашей стороны». Кто эти азербайджанцы и что еще за ответные меры Армении, он как-то не уточнил. По его словам, в Азербайджане сильны антииранские настроения, и даже власти, «видя, что ситуация может выйти из-под контроля, пытаются этому всячески противодействовать, чтобы не обострять свои отношения с соседями».

Явная ложь и преувеличение – если в Азербайджане и присутствуют антииранские настроения, то не у сильно большой части населения, и агрессивных форм эти настроения никогда не принимали.

В ответ на вопрос журналистов, рассматривают ли в Иране Азербайджан в качестве возможного противника из-за активного сотрудничества Баку с Израилем и США, Ованнисян заявил, что в Тегеране возможно и предполагают о наличии определенного сотрудничества Баку и Вашингтона, однако говорить о присутствии на территории АР американских военных пока не приходится, поскольку официальной информации об этом нет. Но при этом он тут же добавил, что «США за последние годы предоставили 100 миллионов долларов Азербайджану для укрепления своих границ на юге и на Каспии, то есть, по сути, с Ираном».

То есть, обвинения, с которыми попытались выступить армянские эксперты, не требуют даже особо аргументированного опровержения. Ведь все в нашем регионе на виду, в том числе и для иранских спецслужб.