В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Вугара Сафарли, бывшего исполнительного директора упразднённого Фонда государственной поддержки развития СМИ. На сегодняшнем судебном заседании прокурор заявил, что обвинения, предъявленные обвиняемым, в ходе судебного разбирательства нашли свое подтверждение.

Гособвинитель потребовал признать Вугара Сафарли виновным по предъявленным обвинениям и приговорить к 11 годам лишения свободы. Также В.Сафарли не должен занимать должность в госорганах в течение 3 лет. Для обвиняемых по уголовному делу Надира Мамедова, Буньямина Исмаилова, Тельмана Таирова, Адалята Велиева, Намика Гаджиева прокурор потребовал по 7 лет каждому, для Тамкина Халилова, Валеха Оруджева, Шахина Ибрагимова и Бахтияра Фатуллаева — по 2 года.

Прокурор также потребовал приговорить обвиняемую по уголовному делу Тахмину Ягубову к шести годам условно и удовлетворить гражданский иск, поданный Государственным комитетом по развитию СМИ в связи с уголовным делом.

Следствием было установлено, что исполнительный директор Фонда Сафарли Вугар Музаффар оглу, будучи в предварительном сговоре с директором ООО «Portos» Мамедовым Надиром Магеррам оглу и другими лицами, присвоили крупную сумму денежных средств, выделенных на строительство жилых домов для работников прессы на территории 20-го участка поселка Биби-Эйбат Сабаильского района города Баку, и с целью сокрытия преступлений в документы были внесены ложные данные в связи с расходами на строительство зданий.

Кроме того, Вугар Сафарли, будучи в предварительном сговоре с другими лицами, легализовал присвоенные им в особо крупных размерах денежные средства, разместив в течение 2015-2018 годов в общей сложности 5 млн 796 тыс. манатов на депозитных счетах в коммерческих банках в национальной и иностранной валютах. Также, Вугар Сафарли, будучи в предварительном сговоре с другими лицами, в 2015-2019 годах незаконно перевел часть выделенных для оказания финансовой помощи газетам госсредств в размере 300 тысяч манатов на счет газеты «Futbol+Qol», учрежденную на имя члена его семьи, присвоив тем самым эту сумму, а также канцелярские принадлежности на сумму 103 тысячи манатов.

В то же время в течение 2017-2019 годов, совершая незаконные действия при заключении связанных с проведением банкетов договоров, он растратил принадлежащие Фонду господдержки развития СМИ и доверенные ему денежные средства на общую сумму 105 тысяч манатов. Кроме того, Вугар Сафарли легализировал присвоенные в сговоре с другими, а также полученные по служебному подлогу денежные средства в 2015-2018 годах, положив на свои депозитные счета в коммерческом банке в общей сложности 5 млн 796 тыс. манатов.

Сафарли Вугар Музаффар оглу привлечен в качестве обвиняемого по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением особо крупного ущерба), 193-1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере либо иного имущества, добытого преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-2.4 (расходование государственных средств без проведения процедур закупки или незаконное проведение государственных закупок, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) и 313 (служебный подлог).

Какое решение в конечном итоге примет суд, мы все узнаем совсем скоро. Но уже ясно, что без ответа остался главный вопрос — почему в числе обвиняемых нет бывшего заведующего отделом Администрации Президента Али Гасанова?! Более того, несколько дней назад на процессе было объявлено, что поданное адвокатом Джаванширом Сулеймановым на прошлом процессе ходатайство о допросе в суде Али Гасанова, его сына Шамхала Гасанлы и свояченицы Гюляр Велиевой не удовлетворено. И это при совершенной очевидности того, что именно с этих персонажей нужно спрашивать в первую очередь.

Собственно, о том же, по сути, говорилось и в ходе судебных слушаний. Так, Буньямин Исмаилов прямо на суде заявил, что компания, строившая дом журналистов, на самом деле принадлежала Али Гасанову. «Надир Мамедов формально был директором компании. Во время строительства третьего здания он был отстранен от управления проектом и заменен родственником Али Гасанова Адалятом Велиевым. Однако с работой тот не справился, и Мамедова вернули… Во время строительства второго и третьего зданий я обнаружил недостатки. Проинформировал об этом руководство. Али Гасанов также приходил на стройплощадку примерно раз в неделю. Были проблемы. Например, по смете планировалось укладывать паркет, а на деле укладывали ламинат. Вместо заявленных брендовых материалов использовались дешевые китайские. Подоконники делали из пластика, а не из мрамора. На стены клеили бумажные обои. Я сообщил об этом Вугару Сафарли, он посоветовал не вмешиваться в дела Али Гасанова», — говорил он в суде.

Напомним и прозвучавшие в суде показания Надира Мамедова, бывшего исполнительного директора ООО «Портос». На вопрос, кто был учредителем проекта строительства домов для журналистов, он ответил: «Свояченица Али Гасанова — Гюляр Велиева». Обвиняемого также спросили, были ли у него какие-либо предварительные договоренности о деньгах с Вугаром Сафарли. Тот ответил, что финансовыми вопросами занимался Шамхал Гасанлы: «Задайте этот вопрос ему. У меня не было предварительного соглашения с Вугаром Сафарли о деньгах. Шамхал Гасанлы знает все — кто и с кем связан. А мы, знаете, кем там были? Чернорабочими», — сказал он.

Кроме того, имел место и допрос в качестве свидетеля Самира Мустафаева, занимавшего должность ведущего консультанта упраздненного Фонда. Отвечая на вопросы судьи, свидетель сообщил, что контракты на строительство зданий были подписаны с компаниями, которые в тендере, собственно, не участвовали: «Эти компании были связаны с руководителем общественно-политического отдела аппарата президента Али Гасановым. Контракты подписывались с компаниями, не участвующими в тендере».

Я могу перечислять и дальше, но уже приведенного достаточно, чтобы было очевидно — Али Гасанова, его сына и жену, а также свояченицу, должны были допросить в суде. Но этого сделано не было. В итоге, складывается устойчивое мнение, что «сухим из воды» может выйти главный бенефициар всех этих афер. А тем временем, у Али Гасанова обнаружили бизнес в Грузии. Информацию об этом распространил блогер Джаваншир Гасанлы.

Из распространенных документов следует, что ООО DULCE NUTRITION, принадлежащее семье Гасановых, юридически зарегистрировано в октябре 2017 года в тбилисском районе Исани по адресу: улица Тедзами, 5. Директором компании является некто Санан Абдуллаев, его 100-процентная доля принадлежит Шамхалу Гасанлы. По какому профилю работает компания, неизвестно.

Имя Санана Абдуллаева также в списке учредителей компаний Caspian Inspection Company (შ).პ.ს. «კასპიის საინსპექციო კომპანია»), Village Group Ltd. (შპს სოფ ჯგუფი), Megobari Ltd (შპს მეგობარი — Dost Ltd.), B.h.e. Co. Ltd (შპს B.H.E. Co.) и Pompa+ Ltd (შპს პომპა+), зарегистрированных в Национальном агентстве публичного реестра Грузии. На какие средства все это открыто? Почему Али Гасанов и члены его семьи, в частности Шамхал Гасанлы, который вел разгульный и роскошный образ жизни, не сидят на скамье подсудимых или, хотя бы, не допрошены в суде?! Вопросы эти так и повисли в воздухе. А это создает очень плохой прецедент…