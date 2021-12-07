Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям отложен судебный процесс по уголовному делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугара Сафарли, а также работающих на различных должностях Биньямина Исмаилова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Темкина Халилова, Тельмана Таирова, Тахмины Ягубовой, Валеха Оруджева, Шахина Ибрагимова и Намига Гаджиева

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева выступил адвокат обвиняемого А.Велиева.

Он сказал, что было дано согласие на передачу здания, принадлежащего его подзащитному, в государственную собственность для возмещения ущерба. Адвокат подал письменное заявление в суд.

Затем слово было предоставлено государственному обвинителю.

В своей речи прокурор попросил приговорить В.Сафарли к 11 годам, Б.Исмаилова — 7 годам, А.Велиева — 7 годам, Н.Мамедова — 7 годам, Б.Фатуллаева — 2 годам, Т.Халилова — 2 годам, Т.Тахирова — 7 годам, В.Оруджева — 2 годам, Т.Ягубову — 6 годам (условно), Ш.Ибрагимова — 2 годам и Н.Гаджиева — 7 годам лишения свободы.

Сторона защиты попросила у суда времени для выступления.

Очередной судебный процесс назначен на 14 декабря.

Напомним, ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда господдержки развития СМИ.