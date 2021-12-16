Коррупционный скандал вокруг бывшего помощника главы государства и главного идеолога страны Али Гасанова вновь набирает оборот.

В ходе судебного заседания 16 декабря в Суде по тяжким преступлениям над ставленником Гасанова, бывшим главой Фонда господдержки СМИ Вугаром Сафарли, адвокаты последнего вновь потребовали вызвать в суд Али Гасанова.

Он был назван причастным к хищению более 17 млн. манат государственных средств, выделенных Фонду господдержки СМИ на строительство дома для журналистов.

Строительство осуществляла фирма «Портос», созданная Али Гасановым и его родственниками.

Адвокаты Сафарли открыто заявили, что деньги должен возместить тот, кто их присвоил.

Процесс отложен на 21 декабря. (Turan)