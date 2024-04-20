Израильские власти намерены выразить протест послам стран, поддержавших проект резолюции по принятию Палестины в ООН в качестве полноправного члена. Об этом говорится в заявлении МИД Израиля, которое распространил официальный представитель министерства Орен Марморштейн, передает ТАСС.

«По указанию министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца завтра, в воскресенье, министерство иностранных дел вызовет на беседу для выражения протеста послов стран, которые проголосовали в Совете Безопасности [ООН] за повышение статуса палестинцев в ООН», — отмечается в тексте.

В заявлении перечислены послы Мальты, Словакии, Франции, Южной Кореи, Эквадора и Японии. Как отмечается, им будет выражен «решительный протест» со стороны Израиля. «Кроме того, такой же протест будет выражен ряду других стран, проголосовавших за алжирское предложение, которое было отклонено, о повышении статуса палестинцев. Однозначное послание, которое будет доведено до послов: политический жест в сторону палестинцев и призыв к признанию палестинского государства спустя шесть месяцев после резни 7 октября — это награда за терроризм. Израиль не согласится на создание террористического государства, которое будет представлять угрозу для его граждан», — указывается в заявлении.