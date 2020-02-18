Производство в сельском хозяйстве растет, но импорт не сдает позиции

Официальная статистика вновь информирует о возросших объемах производства сельхозпродукции, теперь уже в сегменте растениеводства. Однако импорт также не сдает позиции. Так, в январе-ноябре минувшего страна увеличила ввоз продовольствия на 21,3% — до $1 млрд. 486 млн 690,08 тыс., отмечается в сводках Государственного таможенного комитета.

Согласно данным Государственного комитета статистики, в прошлом году объемы производства сельскохозяйственной продукции в фактических ценах составили порядка 7,8 миллиарда манатов, что на 7,2% больше показателей позапрошлого года. За отчетное время отмечается также рост производства в сфере животноводства на 3,5% (4,08 миллиарда манатов), и растениеводства – на 11,7 % (3,75 миллиарда манатов).

Сообщается, что за год в стране произвели аж 573,3 тыс. тонн мяса, 2,13 млн. тонн молока, 1,827 млрд. яиц и 16,1 тыс. тонн шерсти. По сравнению с аналогичными показателями 2018 года производство мяса увеличилось на 3%, молока — 2,4%, яиц — 9% процентов, шерсти – 1,6%. Кроме этого, выращено немногим более миллиона тонн картофеля (рост на 11,7%) и 1,715 млрд. тонн прочих овощей. И это больше на 12,7%, если сравнивать с результатами годом ранее. Возросли объемы производства зерновых и зернобобовых культур на 11,4%.

Однако по старой традиции, наряду с постоянным ростом производства сельхозпродукции не менее впечатляющими темпами увеличиваются позиции импорта. По данным Государственного таможенного комитета, импорт продовольствия увеличился в минувшем году на 21,3% — до $1 млрд. 486 млн 690,08 тыс. Удивляет, что в структуре продовольственного импорта закрепляются позиции продуктов, отметившихся в радужных сводках о растущем производстве. Словом, в стране повышаются показатели урожайности, но это не мешает нашим импортерам ввозить эти товары из-за рубежа в возрастающей прогрессии.

Как и следовало ожидать, ввиду продолжающегося многолетнего тренда, наряду с повышением производства пшеницы, основные объемы ввоза пришлись именно на нее. По итогам минувшего года было импортировано 1 млн. 487,718 тыс. тонн хлеба, показатель ввоза увеличился к прошлогоднему на 49,9%. Всего же на импорт по этой позиции было затрачено $319 млн. 693,45 тыс. Несмотря на возросшее производство плодоовощной продукции, ее в минувшем году ввезли в размере 308,411 тыс. тонн. Рост в сегменте импорта составил 15,1%, утечка валюты фиксируется на сумму $171 млн. 443,53тыс.

Известно, что мясо — наиболее странный продукт. Официальные источники исправно сообщают о развитии отрасли, стабильно выделяемых на эти цели государственных средствах, льготном кредитовании и растущих на этой благодатной почве объемах производства. Однако ввозить этот продукт мы не только не перестали, но с каждым годом лишь повышаем позиции импорта. Минувший год в этом смысле не стал исключением. Импорт мяса в Азербайджан составил 46,298 тыс. тонн, увеличившись на 7%. При этом валютные расходы на закупку этого продукта за рубежом достигли $71 млн. 662,63 тыс. Похожим образом обстоит ситуация и с ввозом масла. Несмотря на то, что наша страна выбилась в пятерку производителей сырого молока на пространстве СНГ, импорт масел растительного и животного происхождения увеличился до 145,238 тыс. тонн (рост на 12,9%). Упомянутой продукции мы ввезли на $122 млн. 280,14 тыс.

Словом, минувший год обнажил давнюю тенденцию одновременного прироста импорта и местного производства. И это тем более впечатляет, если взглянуть на реалии под углом покупательной способности граждан, а главное, ассортимента наших рынков. Конец минувшего и начало текущего года отметилось исчезновением местного картофеля, и это несмотря на сводки о возросших урожаях. Заявленные успехи сельскохозяйственной отрасли так и не сказались на ценах местных рынков.