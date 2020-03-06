Прогнозы, один другого страшнее

В мае Владимиру Зеленскому предстоит отчитаться о работе, которая была проделана в течении года, с момента, как он стал президентом Украины. Совершенно очевидно, что готовится к этому отчету он уже сейчас. Потому, что его личный рейтинг, как и рейтинг партии «Слуга народа» сильно падает, что объясняется тем, что украинцы видят полное несоответствие предвыборных обещаний Зеленского и существующей реальности. Спасти положение президент Украины попытался, по сути дела, решив принести «жертвы» — отправив в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку.

Собственно, премьер Гончарук был обречен на отставку. Ведь, результаты работы правительства действительно вызывали негативную реакцию в обществе. Иначе и быть не могло — экономические проблемы страны серьезно увеличились, и было очевидно, что Гончарук просто не в состоянии их решить. Собственно, наличие больших проблем признал и президент Украины. Выступая в Верховной Раде, он констатировал, что украинская власть не выполнила план по индексации пенсий. По словам главы украинского государства, «пенсионный фонд остается огромной неэффективной машиной, которая только на свое содержание «проедает» 5 млрд.грн».

Естественно, что при наличии таких, признаваемых даже главой государства проблем, участь Гончарука была предрешена. Но тут важно напомнить мнение украинских комментаторов о том, что Гончарук не Юлия Тимошенко, с мощной командой и своей фракцией БЮТ в коалиции, он даже не Арсений Яценюк со своим видением ситуации и фракцией «Народного фронта», без которой не будет коалиции. Алексей Гончарук на посту премьера был просто исполнителем пожелания Офиса президента. Сменить его на иного предельно лояльного и послушного премьера Зеленскому было сейчас крайне важно.

В итоге, новым украинским премьером стал Денис Шмыгаль, который, едва заняв столь высокую должность, уже успел спровоцировать мощный конфликт и бурные обсуждения в обществе. Он заявил, что Украина готова подавать воду в оккупированный Россией Крым, а потом опроверг свои же слова, сославшись на то, что они были сказаны в шуме ток-шоу. В любом случае, он уже получил кучу негатива. И не только он, но и Владимир Зеленский, который и лоббировал назначение Шмыгаля.

Несколько иная ситуация с отставкой генпрокурора Рябошапки. На его место, кстати, прочат нардепа от партии «Слуга народа» и юриста «Квартала» Сергея Ионушаса. Считается, что он — большой специалист по авторскому праву, но к праву уголовному ранее не имел прямого отношения. А потому трудно сказать насколько он сможет стать «карающим мечом» Зеленского. Говорю это к тому, что именно такую роль отводили Рябошапке. Но, широко анонсировавшихся громких посадок не было. Проще говоря, наметился острый дефицит не только хлеба, но и зрелищ, коими можно было отвлечь украинское общество от растущих экономических проблем.

При этом, как отмечают украинские эксперты, отставка Рябошапки была предрешена еще и тем, что он начал копать под олигарха Игоря Коломойского — а это пока еще страшный грех для украинского чиновника периода Зеленского. Плюс, за сохранение должности генпрокурора за Рябошапкой отчаянно боролись западные посольства, а в авангарде этой борьбы было посольство США. Естественно, что данное обстоятельство не могло не напрягать действующего украинского президента.

В итоге, Рябошапка был отправлен в отставку. Но, сам процесс голосование за его отставку выявил новые тенденции. Верховная Рада в 263 голоса уволила, теперь уже, экс-генпрокурора. Но, результативное голосование по этому вопросу стало возможно лишь благодаря поддержке фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), депутатских групп «Доверие» и «За будущее», а также внефракционных депутатов, среди которых, как и во время кадровых перестановок в Кабмине, — «ахметовское крыло». Сами же «Слуги народа» дали довольно мало голосов — всего 179.

Уже подсчитано, что это одно из самых провальных голосований внутри фракции при рассмотрении важнейших государственных вопросов. Говоря детальнее, 28 «слуг» воздержались, а 6 и вовсе проголосовали против увольнения генпрокурора. По сути, если бы не позиция ОПЗЖ и стабильная поддержки депутатских групп-сателлитов «Слуги», Рябошапка и дальше занимал бы пост генпрокурора. Все это — сигнал о том, что внутри фракции «Слуги народа» медленно, но уверенно назревает кризис, который, возможно, вообще приведет к развалу монобольшинства.

«Это показательно. Теперь понятно, что монобольшинство в прошлом и теперь Зеленский зависит от голосов Медведчука и олигархов. Вот и закончилась сказка о Ланселоте и рыцарях Круглого стола»,- так прокомментировал случившееся на своей странице в Фейсбук экс-депутат ВР, один из самых читаемых блоггеров Б.Береза. Еще более пессимистический прогноз сделал политический обозреватель Виталий Портников. Он пишет, что у Зеленского простой выбор — либо он удовлетворяет пожелания олигархов, либо сотрудничает с международными финансовыми институциями. «И тот, и другой выбор не обещает социальной стабильности в ближайшие годы. В первом случае крах будет быстрым и болезненным – и никакой олигархический телевизор не заменит украинцу холодильник. Во втором социальные проблемы будут накапливаться медленнее, зато против Зеленского начнет работать вся телевизионная пропагандистская машина олигархата. Да, и силовые структуры тоже. Зеленский обречен на крах, какой бы выбор он не сделал»,- указывает Портников. Он же делает поистине грустный прогноз, согласно которому, Зеленского не хватит на весь президентский срок и хорошо, если хватит еще на год. Как оно будет в итоге, покажет время. Но уже очевидно, что в мае, когда будет отмечаться год президентства Зеленского, его рейтинг будет далеким от того, что был в мае 2019 года.