Профильные ведомства пророчат ренессанс альтернативной энергетики в Азербайджане

О том, что внедрение альтернативных источников энергии приносит выгоду для экономики и пользу для населения, сообщил накануне заместитель председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов.

Говоря о пользе создания станций, работающих на альтернативных источниках энергии, он сообщил, что станции строятся с учетом необходимости избегания проблем при доставке электроэнергии конечному потребителю. При этом потребители получат возможность реализовывать образовавшиеся излишки электроэнергии, закупая недостающие объемы из той же энергосистемы. Помимо решения вопросов качества и снижения потерь, профильные структуры широко обсуждают экономические выгоды, связанные с экономией на потреблении газа для последующего экспорта «голубого топлива» по более высоким ценам.

Воплощению амбициозных планов поспособствуют 400 млн долларов иностранных инвестиций, дающие стране потенциал производства энергии в объеме одного миллиарда киловатт-часов. Отмечается, что при таком раскладе будет сэкономлено до 240 млн кубометров газа. Внимание экспертов и практиков привлекла анонсированная экспертом подготовка нормативно-правовой базы. «Зная и ожидая, что будет сформирована нормативно-правовая база, инвесторы уже готовы реализовывать свои проекты и инвестировать в сферу альтернативной энергетики в Азербайджане. Так, ACWA Power Саудовской Аравии и Masdar ОАЭ реализуют проекты по строительству ветровой электростанции мощностью 240 мегаватт и солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт», — сообщил председатель Госагенства.

По его словам, в Азербайджане идет подготовка законодательно-нормативной базы развития альтернативной энергетики. Подготовлен проект закона об использовании альтернативных источников энергии. Также созданы условия для проведения аукционов, посредством которых будут выбираться исполнители проектов и инвесторы, заинтересованные в реализации проектов в сфере альтернативной энергетики. Как сказал в беседе с корреспондентом # директор Ассоциации специалистов энергетики Азербайджана Расул Сулейманов, отсутствие законодательной базы, регулирующей работу частных электростанций в общей распределительной сети, важное, но не единственное препятствие для частных инвестиций в этой сфере.

По словам эксперта, все это мешало многолетним планам привлечения в эту сферу частного сектора. «Даже если частник и решится построить электростанцию, скажем, купит модные сегодня солнечные батареи или ветряки, продавать продукт производства — электроэнергию ему практически некуда. Не установлены тарифы, нет механизма реализации конечной продукции», — говорит специалист. Он также отметил, что на протяжении многих лет профильные чиновники обещали привлечь в эту сферу частные компании, однако их не было, не считая нескольких ГЭС, которые были приватизированы в конце 90-х. «Но и те, что работают, делают это вне закона, регулирующего их деятельность, и тарифного плана. По какой цене покупает у них электроэнергию АО «Азенержи», неизвестно. Возможно, приватизированные электростанции действуют по договоренности с «Азенержи» и с ними заключены индивидуальные контракты».

Для наглядности, одна из приватизированных ГЭС — Нюгяди вырабатывает до 200 кВт/ч. Она могла бы давать больше, как было задумано по проекту, но продавать электричество некуда. Владелец мог бы вложить больше, но нет закона, регулирующего тарифы и продажу, а этой мощности оказалось достаточно для ближайшего Дома отдыха и расходы компенсируются. Электростанция на Мильском канале подавала электроэнергию в сеть «Азерэнержи», но как, по каким договоренностям, неизвестно.

Другой вопрос, говорит эксперт, что делать с электроэнергией или ее излишком в стране, где нет гибкой тарифной системы? Например, в Европе с развитой альтернативной энергетикой используются двухтарифные, двусторонние электросчетчики — излишек электричества от солнечной батареи можно продать. Когда вы потребляете электричество от батареи или ветряка, счетчик учитывает количество проданных киловатт-часов и государство восполняет его бесплатной подачей, скажем, вечером, когда заходит солнце. Однако в нашей стране пока еще нет закона, поощряющего такую инициативу.

Сегодня «Азэнержи» — единственная энергетическая компания, которая строит электростанции, производит электроэнергию. Чтобы построить здесь станцию, скажем, General Electric или Siemens, нужны законы, регулирующие деятельность этих компаний, отмечает собеседник. У нас же на текущий момент нет такой практики и соответствующего законодательства, которые обязывают монополию покупать у производителя электроэнергию и транспортировать потребителю. Чтобы принять в сеть новую частную электростанцию, монополия должна внедрять новые технологии, новую практику.