Профессор: Не исключаю поддержку Гаспаряна со стороны военно-политических кругов России

В Армении политическая ситуация фактически заблокирована из-за последних развитий вокруг фигуры начальника Генштаба. Президент Саркисян практически в открытую выступил против воли Пашиняна, отказавшись подписать распоряжение об увольнении Оника Гаспаряна. Мало того, теперь еще ситуация перешла под рассмотрение Конституционного суда, который к 10 марта может вынести решение, которое позволит Пашиняну оставить Гаспаряна без высокой должности. И все еще неизвестно, каким будет исход.

При этом президент Армен Саркисян сам встретился в среду с начальником Генштаба ВС Оником Гаспаряном. «Саркисян и Гаспарян коснулись напряженной ситуации, сложившейся в стране из-за последних событий. Была отмечена первостепенная важность безопасности и стабильности в стране, независимо от принимаемых в этой связи решений», — говорится в официальном сообщении.

Политический кризис в стране еще более усугубился после того, как Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявив, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. В ответ премьер Никол Пашинян заявил о попытке переворота и направил президенту представление о снятии Гаспаряна с занимаемой должности. Согласно Конституции Армении военное руководство от должности может освободить президент, но не премьер-министр. Президент Армен Саркисян не подписал представление премьер-министра. Теперь Конституционный суд (КС) страны должен принять решение по обращению президента. Если вопрос не будет урегулирован в течение 8 дней со дня подписания Пашиняном представления о снятии Гаспаряна с занимаемой должности, то это представление может вступить в силу.

Все это вместе привносит дополнительные осложнения, нервозность в и без того тяжелую политическую обстановку в Армении. Кто же нагнетает всё это? Каким силам внутри или за рубежом может быть на руку такая ситуация?

На эти вопросы # ответил Фикрет Садыхов, политолог, экс-дипломат, профессор Западно-каспийского университета:

— Новое обострение внутриполитического кризиса в Армении стало как бы лакмусовой бумажкой, на которой отразились позиции очень многих политических деятелей — как оппозиционных, так и внутривластных.

Особую роль решил взять на себя президент Саркисян, который, позиционируя себя в качестве посредника, балансирует между премьером и оппозицией. Решение многих сложных вопросов, где некоторые проблемы связаны с позицией президента, ставит его в очень неудобное положение. Оппозиция обвиняет Саркисяна в нерешительности, а партия власти грозит ему импичментом. И, несмотря на то, что президент стремится стать стабилизирующим фактором в Армении, он по сути не обладает необходимым влиянием в условиях серьезной поляризации общества.

Во-первых, он является ставленником прежних властей, карабахского клана. Именно они пригласили его из Лондона, и в рамках новой Конституции Армении предложили ему пост президента.

Во-вторых, роль президента в Армении связана с чисто церемониальными, протокольными функциями, и он по своим обязанностям не должен заниматься политикой и, тем более, вмешиваться в нее. Примерно такими же функциями обладают президенты ФРГ, Италии, Израиля. Это номинальные фигуры, которые утверждают в основном уже подписанные документы, и зачастую просто ограничиваются тем, что принимают верительные грамоты у вновь назначенных послов.

Оппозиция уже высказывает недовольство тем, что Саркисян изначально не направил на рассмотрение КС предложение Пашиняна об отставке начгенштаба, а правящая партия «Мой шаг» не исключает запуск процедуры его импичмента по причине того, что президент перестал соответствовать кругу своих прямых обязанностей.

Но очевидно и другое. Взяв на себя как бы роль посредника и встречаясь с Гаспаряном, затягивая подписание представления премьер-министра о его отставке, он фактически, по сути заигрывает с оппозицией. Не случайно Пашинян объявил о желании перехода к полупрезидентской системе правления в Армении, хотя еще год назад отзывался о ней как о провальной и безответственной.

Противостояние в стране еще будет продолжаться определенное время. Оппозиция смогла привлечь на свою сторону часть армейского генералитета, но, видимо, ей все же не по зубам премьер-министр. Последние митинги в поддержку Пашиняна показали это своей большей массовостью.

Не исключаю, что в дальнейшем обострении ситуации противостояния в Армении заинтересованы определенные внешние круги. Видимо, кому-то очень хочется, чтобы обострение дошло до того предела, когда власть в руки смогут взять военные.

И думаю, вопрос отстранения от должности начгенштаба Гаспаряна затянется. Стороны будут оспаривать свою правоту. Премьер Пашинян уже завел на него уголовное дело.

Все это напряжение в интересах ряда и внутренних, и зарубежных сил. Не секрет, что Гаспарян учился в военной академии в РФ, кончал там курсы, и даже служил в армии России. И поэтому я не исключаю поддержку его со стороны военно-политических кругов этого государства. Тем более, что в России не испытывают симпатий к Пашиняну, который, не занимая твердую и четкую позицию, все эти годы с момента прихода к власти балансировал и перебегал от России к Западу и обратно.