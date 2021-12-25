Тканевые маски бесполезны в защите от штамма коронавируса «Омикрон». Такое мнение 24 декабря выразила профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь.

«Тканевые маски — это не более чем украшение для лица. Им нет места в контексте [распространения] «Омикрона», — сказала она в беседе с CNN.

Она рекомендовала носить трехслойную хирургическую маску, которая с наибольшей вероятностью защитит от нового штамма, являющегося более заразным, чем другие версии вируса.

«Вы можете носить тканевую маску поверх хирургической, но только не ее одну», — подчеркнула эксперт (iz.ru)