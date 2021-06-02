Проармянская позиция Парижа выгодна Баку, таким мнением поделился #, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, комментируя визит Никола Пашиняна во Францию.

«Франция традиционно поддерживает армянскую политику и Армению. Это еще более явно проявилось в период 44-дневной войны и после нее. Проармянская позиция Франции и результаты 44-дневной войны привели к значительной потере французского влияния, в том числе экономического в нашем регионе. Все попытки официального Парижа оспорить и изменить результаты договоренностей от 10 ноября оказались безуспешными», — сказал историк.

По его словам, сейчас официальный Париж готов, обсуждать свое место в новых реалиях на Южном Кавказе.

«Естественно, Франция должна проконсультировать и своего армянского протеже. Визит Пашиняна во Францию и Бельгию имеет целью получить инструкции и поддержку по неизбежной делимитации армяно-азербайджанской границы и коридорам через Зангезур. Франция надеется, что ее кампании смогут принять участие в восстановлении Карабаха и эксплуатации в будущем Зангезурского коридора», — считает аналитик.

Гусейнов полагает, что Париж вынужден согласится с позицией Азербайджана и заинтересованных стран.

«Тут возникает вопрос: есть ли у Армении возможность отказаться от тех предложений, которые будут высказаны в Париже? Сегодня в Армении многие утверждают, что Пашинян продолжает претворят пораженческие и непопулярные меры для Армении. Эти люди должны понять, что не Пашинян является основной причиной поражения Армении. К этому поражению почти четверть века Армению вел «карабахский клан». И сейчас только Пашинян может спасти Армению и вести диалог с Западом», — добавил политолог.

По мнению эксперта, никто иной, в том числе Роберт Кочарян, не сможет опираться на Запад, чтобы ограничить тотальное российское влияние на Армению.

«Напомним, что Россия тоже очень заинтересована в открытии Зангезурского коридора. И нет сомнений, что Кочарян будет выполнять российскую повестку в этом вопросе. Почему Кочарян спекулирует на теме Зангезурского коридора, но не выступает открыто против коридоров? Почему? Он также избегает публичных дебатов с Пашиняном, потому что знает, что на дебатах он провалится», — подчеркнул он

Говоря о том, почему Азербайджан не прощается с Францией как со страной сопредседателя МГ ОБСЕ, эксперт сказал, что Баку надеется, что если Париж понимает ошибочность своей позиции и готов участвовать в экономических проектах на освобожденных территориях, то у него есть шанс позитивно повлиять на мнение властей Армении.

«Это позволит быстрее достичь устойчивой стабильности и процветания в регионе Южного Кавказа. Баку понимает, что излишнее влияние Кремля в Армении и в целом в регионе негативно влияет на продвижение намеченных проектов и достижения устойчивой стабильности. Поэтому Баку в определенном смысле выгодна такая роль Франции. Именно поэтому визит во Францию позволит Пашиняну усилить свои позиции в предвыборной гонке и ослабит тиски Кремля», — резюмировал политолог.