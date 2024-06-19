«Мы не считаем политику Франции на Южном Кавказе эффективной».

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам.

По его словам, проводимая Францией в регионе политика является вредной: «Она не способствует продвижению мирной повестки на Южном Кавказе».

По его словам, реализация Францией политики милитаризации в регионе является серьезным ударом по процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном в ситуации, когда предпринимаются серьезные шаги в направлении мирного преобразования Южного Кавказа.

«Поэтому такая политика милитаризации со стороны Франции, особенно предоставление Армении наступательного летального оружия и расширение армяно-французского военного сотрудничества, вызывает серьезную озабоченность. Мы считаем, что Франция, как постоянный член Совета Безопасности ООН, должна проводить более ответственную политику», — сказал Х.Гаджиев.