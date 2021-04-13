Приватизация BakuBus проблему не устранит

Работа наземного общественного транспорта в столице подвергается критике по целому ряду причин на протяжении многих лет. В компаниях, занимающихся пасажироперевозками, имеются проблемы, которые необходимо решить. И речь не только о частных компаниях, но и ООО BakuBus, хотя на него возлагали большие надежды.

Для устранения проблем, связанных с деятельностью ООО BakuBus, необходимо изменить подход к управлению компанией, считает эксперт в области транспорта Аршад Гусейнов. Он заявил об этом в эфире передачи İşgüzar səhər («Деловое утро») на телеканале ARB-24.

По его мнению, правильным было бы решение о приватизации данной структуры. Сначала она находилась на балансе исполнительной власти столицы, затем – бакинского транспортного агентства, а сейчас перешло в управление инвестиционного холдинга. Как говорит эксперт, это обусловлено отсутствием эффективного управления, что подкрепляется рядом доказательств, в частности тем, что униформа водителя стоит более 500 манатов.

По его словам, средства, выделяемые на BakuBus, давно не окупаются, и был период, когда это учреждение было не в состоянии платить зарплату водителям и решать другие текущие вопросы. А ведь оно получало дотации от государства. К тому же автобусы были закуплены государством.

«Было бы целесообразно выделяемые средства предоставить предпринимателям в качестве льготных кредитов, и они навели бы порядок. Конечно, если выбор тех, кому передадут BakuBus, будет сделан правильно», – поделился он своим мнением.

Экономист Натиг Джафарли в беседе с # отметил, что это важная тема. В стране до создания государственного предприятия ООО BakuBus, кроме метро, весь городской транспорт был в частных руках.

«Когда несколько компаний занимаются одной деятельностью, есть конкуренция и это положительный момент. Но разве в 1990-2000-е годы не было проблем с автобусами? Конечно, были. Значит, надо в первую очередь решить вопрос управления городским транспортом. После этого можно обсуждать различные схемы взаимодействия государственных и частных компаний», – сказал экономист.

Проблемы с работой наземного транспорта связаны с отсутствием централизованного управления. В большинстве стран им управляет мэрия, избираемая народом, и у нее есть ответственность перед гражданами. У нас все иначе. В Баку разные органы управляют или могут воздействовать на наземный транспорт – Министерство транспорта, Бакинское транспортное агентство, исполнительная власть и др.

«Что касается приватизации, то я сторонник либеральной экономики и считаю, что государство должно скинуть с себя то, что является для него ношей. Но техническая база BakuBus сформировалась за счет бюджета, именно за счет государства приобретались автобусы. В эту компанию государство вложило огромные средства. Разве можно будет продать ее с учетом вложенных средств иностранной или местной компании? Думаю, что нет. Повторюсь, что сначала надо решить вопрос с управлением, а потом можно передать BakuBus в частные руки в рамках договора между государством и частной компанией на условиях долгосрочной аренды. Но для этого нужны законы, которые защитят этих инвесторов», – говорит Джафарли.

Он затронул еще один момент: у нас тарифы на транспорт регулируются государством. Каким образом государство будет диктовать частным компаниям цены на проезд? Нужны будут такие механизмы, согласно которым со стороны государства будут налоговые уступки, а в договоре будет пункт о том, что частные копании самовольно не могут поднимать цены за проезд. Необходимо решить и вопрос платы за проезд по картам. Во всем мире для студентов одна цена, для тех, кто покупает проезд на месяц один тариф, для тех, кто на год – другой, более выгодный. В нашей стране, и в частности в Баку, такой системы нет. Джафарли подчеркнул, что это комплексный вопрос, а одна приватизация проблем не решит.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев сказал в беседе с редакцией, что можно заимствовать опыт Стамбула в сфере управления общественным транспортом. В этом городе есть муниципальные автобусы, и они рентабельны.

В нашей стране проблема в плохом менеджменте в сфере общественного транспорта и ряде других отрицательных факторов.

«Во время пандемии уже раза три меняли маршруты автобусов, это издевательство над людьми. Все делается не в пользу пассажиров. Когда предлагают маршрут, нужно узнавать общественное мнение», – говорит он.

Говоря о возможной приватизации BakuBus, эксперт подчеркнул, что предпринимателю нужно будет в первую очередь вернуть вложенные средства. К тому же автобусы были завезены в Баку несколько лет назад, и скоро встанет необходимость их ремонта, а это тоже траты. Все это поднимет вопрос увеличения стоимости проезда. Этого можно будет избежать, только если передать управление частникам на максимально выгодных для них условиях.

«Приватизация – признание неспособности управлять имуществом со стороны государства. Но оно должно уметь эффективно управлять тем, что находится на его балансе. Самоустранение не решит проблему. Исполнительная власть города, Бакинское транспортное агентство должны организовать нормальную работу общественного транспорта, а не отстраняться от своих обязанностей», – говорит он.

По его словам, часто все надежды на возрождение или улучшение работы той или иной структуры связывают с ее приватизацией. Но что нередко происходит: тот или иной чиновник косвенным путем уничтожает определенную структуру, она становится убыточной, после чего ее приватизируют.

Возвращаясь к возможности приватизации BakuBus Агаев подчеркнул, что может быть так, что вместо улучшения ситуации, будет ухудшение. Сейчас в BakuBus по крайней мере следят за чистотой автобусов, опрятностью водителей. В частных транспортных компаниях ситуация с этим обстоит хуже, там главное – погоня за максимальной прибылью. Водитель должен собрать за день определенную сумму, какая-то сумма платится диспетчерам, зазывалам на остановках, то есть это целая система.

«Навести порядок в работе частных и не в частных автобусных компаниях при желании несложно. При нарушениях сначала предупреждение, потом административное наказание, а потом увольнение определенных лиц или отзыв лицензии у компании. Необходим и жесткий контроль за водителями автобусов, но, –подчеркивает эксперт, – вместе с тем, надо платить им достойную зарплату, ведь от них зависит жизнь десятков пассажиров».

По словам Агаева, за последнее время в связи с пандемией в столице вообще сложилась абсурдная ситуация в сфере общественного транспорта. Метро не работает уже много месяцев, хотя в других странах оно успешно функционирует. Автобусам то разрешают работать, то запрещают. То, что у нас на выходных не работают автобусы, мягко говоря, лишенное логики решение, из-за которого компании, занимающиеся пассажироперевозками, теряют большой процент прибыли. Потеря прибыли, как говорит эксперт, негативно влияет на качество обслуживания автобусов, а это действует отрицательно на безопасность пассажиропотоков.